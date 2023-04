Palpeggiamento in pasticceria Ventenne nel mirino del collega

di Elisabetta Rossi

Mani in pasta ma anche addosso alla giovane collega di lavoro. Tra cannoli e bigné, un pasticciere 57enne di Pesaro ha approfittato della vicinanza per palpeggiare una ragazza di 20 anni che lavorava con lui nel laboratorio di una nota caffetteria pesarese. La ragazza, dopo aver tollerato anche avances spinte e complimenti volgari, si è presentata dalle forze dell’ordine e lo ha denunciato. Il 57enne è stato rinviato a giudizio per il reato di violenza sessuale e ieri ha fatto sapere che chiederà di essere giudicato con rito abbreviato. In caso di condanna, beneficerà quindi dello sconto di un terzo della pena. Ma nel frattempo il pasticcere ha capito di aver esagerato e soprattutto ha compreso quello che rischia. Così ha offerto alla vittima una somma a titolo di risarcimento danni. Denaro che, a quanto sembra, la giovane, che si è costituita parte civile, ha deciso di accettare. Tanto che ieri, il suo legale ha dichiarato che ritirerà la querela alla prossima udienza fissata a giugno.

La vicenda prende spunto dal lavoro spalla a spalla nel laboratorio dietro la pasticceria. E lui aveva messo gli occhi su quella collega di quasi 40 anni più giovane. Peccato che sia andato oltre i complimenti. Più volte la 20enne si è sentita rivolgere commenti osceni e battute triviali che la infastidivano. Solo che a un certo punto, il pasticciere non si è fermato alle parole e quando è passato ai fatti, la collega ha detto basta ed è andata a raccontare tutto alle forze dell’ordine, di quello che era stata costretta a subire tra le pareti di quel laboratorio. Andare al lavoro per lei era diventato una specie di incubo. Ha provato a farlo capire ma senza successo. Così per dargli lo stop definitivo c’è voluta la denuncia. A quel punto il 57enne ha capito troppo tardi di aver passato il segno. E soprattutto di essere finito nei guai.