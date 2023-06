"Palpeggiata in pasticceria" E ora lui chiede di patteggiare

Prima ha pagato circa 9mila euro alla ragazza che lo accusa, la quale ha revocato la costituzione di parte civile e ora lui chiederà di patteggiare la pena. È la vicenda che ha visto finire a processo per violenza sessuale un pasticcere 57enne di Pesaro. L’uomo era stato denunciato da una giovane collega, una ventenne pesarese, che aveva riferito alle forze dell’ordine di essere stata palpeggiata nel laboratorio della nota caffetteria della città nel quale i due lavoravano gomito a gomito. A detta della giovane, il 57enne l’avrebbe molestata con avances spinte e complimenti volgari per arrivare poi ad allungare le mani sulle parti intime della ragazza. A quel punto è scattata la denuncia e il pasticcere si è ritrovato in Tribunale (difeso dagli avvocati Cinzia Fenici e Luigi Farachi). La parola di una contro quella dell’altro. Fatto sta che lui aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato. Rito che gli avrebbe fatto beneficiare dello sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna. Ma dopo aver trovato un accordo economico con la ex collega (assistita dall’avvocato Enrico Marcelli), ieri l’imputato ha deciso di optare per il patteggiamento della pena. Ora il prossimo accordo che dovrà stringere è quello con la procura sul quantum della condanna. Poi la palla passerà al giudice Antonella Marrone che dovrà dare il suo benestare, o meno, alla richiesta di pena concordata tra accusa e difesa.

e. ros.