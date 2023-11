Palpeggiatore incontra giovane vittima: così la legge lascia spazio alla ‘mediazione’

Pesaro, 4 novembre 2023 – In una storia di violenza sessuale, c’è una terza possibilità per imputato e parte offesa. Non solo denuncia e processo ma anche incontro. Senza rabbia né bugie, guardandosi negli occhi, sapendo che il passato non si cancella ma il futuro potrebbe essere migliore. Si stanno impegnando per questo inedito risultato tra imputato e parte offesa due avvocati di Pesaro, Marco Vitali e Pia Perricci. I legali difendono rispettivamente un 61enne ex portiere di notte di un hotel di Gabicce mare, arrestato l’anno scorso per aver palpeggiato durante il lavoro una cameriera, sua collega, di 19 anni che lo ha poi denunciato con l’assistenza dell’avvocatessa Perricci. Entrambi i protagonisti di questa vicenda sono stati licenziati perché il datore di lavoro non ha fatto differenze tra colpevole e vittima. Ma poi ecco cosa è successo.

Lo raccontano i due legali: "Prima ancora dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, abbiamo deciso di fare ricorso al mediatore, una figura istituzionale nominata dalla Regione Marche. Quando abbiamo chiesto di farlo intervenire per trovare un filo di contatto tra le parti, all’inizio lontane, non c’era nemmeno il modo per contattarlo. Abbiamo chiamato l’assessore regionale Saltamartini perché ex poliziotto, e dunque consapevole di ciò che dicevamo. Finalmente troviamo il mediatore e apriamo la procedura per un reato di violenza sessuale. Che non è un surrogato del processo, che rimane essenziale per la definizione della vicenda penale, ma può servire per aiutare il giudice a capire chi si trova davanti e come reinserire nella società la persona che ha sbagliato". "C’è anche di più – aggiunge l’avvocatessa Perricci – va aiutata soprattutto la vittima affinché non creda che la violenza sia insita in tutti gli uomini che incontrerà ma viva le sue gioie sentimentali con fiducia e serenità".

La giovane ha accettato di parlare della sua esperienza col mediatore regionale, in almeno 4 incontri così come ha accettato di farlo l’indagato, il quale in un primo momento ha affermato di aver pensato che la ragazza fosse consenziente. L’indagine su questo caso era stata affidata al pm Silvia Cecchi che ha visto in maniera positiva l’apertura della mediazione accompagnandola nelle sue varie fasi con l’invio della richiesta delle parti al centro di mediazione regionale. E’ il primo caso per Pesaro. Dice l’avvocato Marco Vitali: "Il mio assistito, che ha già ripagato il danno alla ragazza, ha accettato immediatamente di poter ripercorrere i fatti col mediatore per migliorare la sua esistenza e riflettere sul suo passato. A breve ci sarà un incontro con la ragazza davanti al mediatore e questo servirà a far comprendere che una terza via è possibile per ricucire lo strappo inferto alla società e alla vittima in particolare". Si andrà al patteggiamento, con la certezza che il giudice terrà conto del percorso ’riabilitativo’ fatto dall’imputato.