Panathlon Club Junior Pesaro: Giovanni Zidda nuovo presidente

Un momento che corona un lungo lavoro e che rende orgoglioso il Panathlon Club e il suo presidente, Angelo Spagnuolo, che ad inizio serata ha raccontato: "Ogni Presidente all’inizio di un mandato si prefigge degli obiettivi. Questo era uno di quegli obiettivi che sembravano troppo lontani, quasi impossibili da realizzare. Invece ci siamo riusciti grazie ad un’intuizione e tanto lavoro. Conoscevo Giovanni per le sue partecipazioni a delle trasmissioni televisive di Rossini TV e per la sua passione per il basket e per il ciclismo. Ci siamo confrontati, è iniziato il lavoro durato mesi che poi ha portato a questo risultato e a riunire questi primi 13 ragazzi".

A comporre il Panathlon Club Junior Pesaro: Giovanni Zidda (presidente), Filippo Marchetti (vice presidente), Edoardo Barbalich (segretario/tesoriere), Rocco Turini e Giovanni Minuz (consiglieri), e i soci Ludovico Barbalich, Giuseppe Caggese, Mattia De Novellis, Alessandro Imperatori, Giammarco Marchesi, Francesco Righi, Lucas Paolucci, Francesco Biancofiore.

A guidare il Panathlon Junior Pesaro Giovanni Zidda: "Sono veramente onorato di diventare presidente di questo decimo Panathlon Junior, voglio ringraziare tutti i vertici del Panathlon".

Luigi Diotalevi