Panchina si spezza e cade sul piede di una bambina A Pesaro, una panchina in cemento molto vecchia è caduta sul piede di una bimba di 3 anni, fortunatamente senza provocare fratture. Genitori presenti protestano da tempo per l'area giochi del Parco Molaroni in cattive condizioni. Il Comune deve intervenire rapidamente per evitare altri incidenti.