Panchina vandalizzata. Rotta la gamba di ghisa

Azzoppare una panchina con le gambe in ghisa non è cosa ordinaria. In piazzale Matteotti dove la panchina è stata vandalizzata nessuno sa nulla. Eppure la zona è vissuta e trafficata, ma i commercianti testimoniano di aver trovato la panchina rotta senza poter dare dettagli su cosa ne abbia provocato il degrado. L’assessore Mila Della Dora si è interessata di capire, ma al servizio manutenzioni in Comune ne sanno ancora meno di chi opera in Piazzale Matteotti. Qualche avveduto, però, ha pensato bene di transennare la panchina.