"Pandolfi, cuore grande" Un fiume di messaggi per l’ex presidente Vis

Sentimenti di vicinanza e condoglianze da parte di tutto il mondo calcistico e non solo, sono state espresse alla famiglia di Claudio Pandolfi, scomparso l’altra mattina dopo un anno di malattia, all’età di 62 anni. "Pandolfi aveva un cuore grande", è il commento unanime di chi l’ha conosciuto. Quel cuore per batteva forte in primis per la famiglia, poi per l’azienda (l’Ipan) e il calcio. Pandolfi dopo aver retto la società del Villa 95 era stato uno dei principali artefici della risalita (dal 2008 al 2017) della Vis Pesaro, ultimamente (dal 2021) era vice presidente del Santa Veneranda.

Dopo i messaggi di cordoglio di ieri, ecco quello della società ‘orange’: "Il Santa Veneranda non perde solo un dirigente, ma soprattutto un grande amico a cui volevamo bene. in questo frangente doloroso, ci stringiamo attorno ai famigliari e amici, a loro vanno le nostre più sentite condoglianze. E infine: Ciao Claudio, le persone come te non muoiono per sempre, perché sarai eternamente nel nostro cuore". L’allenatore Simone Pazzaglia che ha diviso sotto la presidenza Pandolfi le sorti della Vis prima nel 2010-11 vincendo il campionato di Eccellenza e poi l’anno dopo posizionandosi all’ottavo posto in serie D lo ricorda così: "Persona buona, umile positiva, sempre pronto ad incoraggiare nei momenti difficili". Cordoglio anche da Stefano Stefanelli, già diesse della Vis e attualmente nello stesso ruolo nel Pisa: "Provo un grande dispiacere perché Claudio era una gran brava persona ed un grande uomo di sport. Conserverò un ricordo fantastico di lui". Sul profilo fb di Maurizio Sabattini, amico da sempre di Pandolfi, anche un post di Leandro Leonardi (fu con Claudio alla Vis): "Ho avuto la fortuna di collaborare con lui per tanti anni e gli sarò sempre grato per avermi trasmesso una serenità che non conoscevo e che ora lui godrà in eterno. Ciao Pre, grazie di tutto. Un abbraccio ai suoi famigliari". Sabattini aggiunge: "Era uomo di sport, aveva fatto del calcio la sua vera passione. Amava tutto ciò che lo sport sa regalare. Ricordo il nostro primo incontro in un momento difficile per il calcio pesarese, ma Claudio sapeva gestire le sfide, anche difficili, con serenità. Uomo semplice e intelligente, un vero amico per chi ha avuto il privilegio di conoad aiutare tutti". Tra centinaia di ricordi e condoglianze espresse sui social anche quello di Mila Della Dora assessore con delega allo sport del comune di Pesaro. I funerali si terranno domani alle ore 16 nel campo sportivo di Villa Ceccolini. Dopo la funzione religiosa tumulazione nel cimitero di Pozzo Alto. Ciao Presidente, uomo per bene. Amedeo Pisciolini