"Pane e circo: e poi negano le informazioni"

"Pizza, ruota e molta confusione". Sulla politica culturale del sindaco Ricci il commento espresso, in seno al locale Coordinamento di Fratelli D’Italia, dal consigliere comunale Daniele Malandrino e dal segretario Fdi Pesaro, Serena Boresta, non fa sconti.

"Il quadro di Pesaro città della cultura 2024 – continuano gli esponenti Fd’I in una nota – è a dir poco imbarazzante. Gli imperatori romani dispensavano pane e giochi circensi per tenere buona la folla. A noi sembra sia proprio questo l’atteggiamento del sindaco e della sua amministrazione in questi giorni. Prima l’annuncio che la pizza Rossini (gratis, come per gli imperatori di cui sopra) “sarà’ di certo ingrediente protagonista “di Pesaro 2024 (sic!). Poi la sparata su Mancini a favore di Tamberi solo perché alla Vitrifrigo Arena non si è fatto sfuggire un selfie con il saltatore in occasione di una vittoria della Vuelle. E solo perché, in definitiva, attaccare la Regione va sempre bene. Se questo è lo spirito ci chiediamo quando sarà che le scarpette da salto giganti di Tamberi verranno impiantate in qualche piazza. E’ questa la cultura? Certamente questa confusione ha un costo". Per Malandrino e Boresta le scelte finora abbracciate comportano "l’esclusione arbitraria di alcuni intellettuali e associazioni desiderose di offrire il proprio contributo al progetto di Pesaro Capitale della cultura 2024. Ci risulta che diverse associazioni siano state escluse per difficoltà di interlocuzione con la Fondazione Pescheria che è la sola che può decidere in merito alle iniziative 2024. Altre realtà, invece, hanno lamentato la impossibilità di partecipare a causa di una cerenza di informazioni che ha impedito una programmazione in tempo utile delle proprie azioni. Del resto anche noi, abbiamo avuto difficoltà a dialogare con la direzione della Fondazione".

"Avere informazioni, nel rispetto più elementare delle regole di trasparenza, riguardo i criteri per accedere a eventuali bandi, di come fossero distribuiti i fondi ricevuti (si parla di oltre 1,5 mln di euro) e di conoscere il programma è stata una odissea, ma senza ritorno in patria".