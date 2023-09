Pane e Nutella per salutare la fine dell’estate

Un modo simpatico e decisamente ‘dolce’ per salutare l’estate e per fare un grande ‘in bocca al lupo’ ai bimbi e ai ragazzi e che da domani torneranno sui banchi di scuola. Oggi, dalle 17, al campetto dell’oratorio di San Costanzo, si terrà la ‘Festa di fine estate’ a base di pane e Nutella, organizzata dall’associazione Pro Loco del paese per tutti i giovanissimi in procinto di riprendere libri, quaderni e tablet. Alla presenza del sindaco Filippo Sorcinelli e del parroco don Stefano Maltempi, ci saranno i volontari dell’associazione turistica e, in particolare, i componenti della Pro Loco Giovani (under 18), le cosiddette ‘Magliette Gialle’ (foto), che avranno il doppio ruolo di organizzatori e di festeggiati, spalmando la ben nota crema alla nocciola e, al contempo, gustandola insieme ai coetanei e ai piccoli dai 3 anni in su. "Le nostre ‘Magliette Gialle’ sono state straordinarie per tutta l’estate – evidenzia la segretaria Pro Loco Gabriella Uguccioni –, promuovendo tanti eventi per i giovani, e oggi è anche la loro festa".

s.fr.