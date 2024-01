“Pane e politica“ con Matteo Ricci. Un confronto anche a Cagli

E’ stato presentato a Cagli in Comune nel Salone degli Stemmi con un numeroso pubblico presente, il libro di Matteo Ricci dal titolo “Pane e Politica – Per un centrosinistra che torni a vincere“. L’autore ha illustrato ai presenti il suo giro iniziato da Matera fino ad arrivare in tante altre città italiane incontrando famiglie, artigiani, imprenditori e con la volontà di voler approfondire il perché di un allontanamento degli elettori da una sinistra che desidera tornare ad avere un ruolo importante nella politica nazionale e locale. Nel suo lungo viaggio ha raccolto appunti, suggerimenti che gli hanno fatto maturare nuove idee per rilanciare il partito e in parte scritte nel suo libro. Dopo l’intervento di Ricci sono seguite varie domande del moderatore del dibattito, Roberto Fiaccarini – responsabile de il Resto del Carlino Pesaro – e nel finale diversi sono stati i cittadini che sono intervenuti con accenni alle problematiche locali. Un accenno anche alla Capitale della Cultura appena avviata a Pesaro con l’annuncio che nella settimana di metà aprile sarà coinvolto il Comune di Cagli. Infine ha accennato ai presenti della sua disponibilità alla candidatura per le prossime Europee.

Mario Carnali