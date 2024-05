Pane, simbolo della pace. Tremila confezioni distribuite davanti alle chiese dopo la messa

Il pane è cultura, tradizione, risorsa. Ha un valore economico perché rappresenta il lavoro di un’intera categoria e simbolico in quanto alimento identitario per eccellenza, che da sempre individua l’idea di pace, solidarietà, condivisione. Al pane e all’arte bianca Assopanificatori e Fiesa Confesercenti dedicano l’evento ‘Cultura Panis: il pane e la panificazione artigianale, tra tradizione e futuro" in programma a Pesaro oggi e domani. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione della Caritas Diocesana, prende il via con un doppio appuntamento oggi. Alle 15 la mostra "Cultura panis: la tradizione dei pani d’Italia": i mastri fornai di Fiesa Assopanificatori Confesercenti, provenienti da tutta la penisola, esporranno i loro prodotti regionali, nel chiostro di Palazzo Gradari. L’inaugurazione sarà preceduta dalla benedizione dell’Arcivescovo Sandro Salvucci. Dalle 16 nella sala della Repubblica del Teatro Rossini il convegno "Cultura panis: il futuro della panificazione artigianale", aperto da Davide Trombini, presidente nazionale di Assopanificatori Confesercenti e dal vicepresidente Benvenuto Pagnoni.

A seguire sarà presentata la ricerca Confesercenti Ipsos sul consumo di pane ed il valore della panificazione artigianale. Ne discuteranno Rosario Trefiletti, presidente di Indagini3, Agostino Macrì, professore di "Ispezione degli alimenti" all’Università di Roma, Antonio Pacella, nutrizionista e medico federale della Figc, Daniele Erasmi presidente nazionale Fiesa Confesercenti. Interverranno Francesco Acquaroli, Daniele Vimini, Mirco Carloni, Pier Stefano Fiorelli, presidente Confesercenti Pesaro e Urbino. E domani con il supporto della Caritas diocesana in 11 Parrocchie di Pesaro aderenti all’iniziativa avverrà la distribuzione del ‘Pane della Pace’.

I responsabili Confesercenti parteciperanno alla distribuzione: appuntamento alle 12 all’esterno del Santuario della Madonna delle Grazie, alla presenza del presidente di Assopanificatori Davide Trombini, del direttore di Confesercenti Pesaro Urbino Alessandro Ligurgo, del direttore di Pesaro Davide Ippaso e del coordinatore nazionale di Fiesa Confesercenti Ermanno Anselmi.

Benvenuto Pagnoni (foto, con Ligurgo) dice: "Sono circa 3.000 in totale i panini prodotti dai panificatori di Fiesa Assopanificatori Confesercenti che al termine della principale Messa domenicale saranno distribuiti all’esterno delle chiese in cambio di un’offerta libera. Un gesto simbolico per sensibilizzare sul tema della pace e, nello stesso tempo, sarà l’occasione per raccogliere fondi utili a finanziare un progetto di ricostruzione o di pace in Terra Santa o in altri luoghi del mondo che necessitano di aiuto".

Luigi Diotalevi