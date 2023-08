Pani divini e vini di pane: la mistica che si "mastica"

SUL METAURO

"Pani divini e vini di pane" è il tema dell’incontro degustazione a scopo benefico in programma a Mercatello nella chiesa e nel cortile delle suore clarisse Cappuccine di santa Veronica martedì 29 agosto a cura del Comune di Mercatello. Dopo l’introduzione del sindaco Fernanda Sacchi, alle 19,15, ci sarà una testimonianza di suor Maddalena sul significato del pane nella vita delle clarisse. Alle 19,45, nel cortile di palazzo Gasperini in piazza, la degustazione meditata di vini mistici con ascendenze lievitate prodotti dalle suore trappiste di Vitorchiano e dalla cantina Santa Barbara di Stefano Anconucci, di cui si degusterà il Verdicchio dei castelli di Jesi classico superiore, dove si ritrovano tracce che richiamano al pane come il colore luminoso di grano, il frumento ricorrente all’olfatto, un vino trascendente tanto da essere assimilato a un miraggio. Alle 20 "il mio pane quotidiano, una scelta di vita" testimonianza meditata di pani mistici del forno Ingrano di Massimo Ingegni, maestro panificatore di altissimo livello. Alle 20,15 "La goletta prediletta", il cibo povero e gustoso valorizzato dall’Accademia del Padlot con degustazione di crostini. Alle 21 in chiesa note mistiche con il coro polifonico Icense. Le offerte saranno devolute alle suore di Mercatello.

Dice la sindaca Fernanda Sacchi: "L’importanza ed il fascino di questo progetto è quello di unire due importanti caratteristiche di Mercatello: una meno nota, più singolare ed esoterica, cioè la vita di clausura delle monache clarisse cappuccine, l’altra più prosaica e gioviale, l’enogastronomia della tradizione rurale, vera, schietta, sapida e genuina. Coniugare il sacro e misterico, con il profano e aggregante, significa narrare la storia di un intero territorio, con le sue sfumature e le sue curiosità, andando a scavare tra pagine dense di colori, aromi, sapori e ricordi. A Mercatello sul Metauro è sempre stato importante dare spazio alla tradizione, ma sempre con sagacia e senso dell’innovazione: perché raccontando il passato possiamo comprendere il presente, ma soprattutto il futuro di questi piccoli borghi, le cui caratteristiche vanno esaltate declinando la loro riscoperta con brio, originalità e divertimento".