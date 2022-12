Panificio ’El Fornarin’ fatto chiudere per il rumore Era in attività da 50 anni e nessuno si era lamentato

I coinquilini, perdipiù parenti, non gradiscono avere un panificio sotto la finestra. Hanno fatto ricorso chiamando l’Arpam col risultato che dal 24 dicembre scorso lo storico panificio El Fornarin di Fermignano in via Di Vittorio è stato fatto chiudere con ordinanza del sindaco di Fermignano. Motivo: supererebbe di tre decibel il rumore consentito. Dice il titolare del panificio: "Sono 50 anni che esiste l’attività in questo luogo e non c’era alcun problema prima dell’uscita dall’attività di mio zio che ho licenziato per motivi che per ora non voglio dire. Da quel momento è partita la guerra visto che lui abita ai piani superiori. E’ arrivata l’Arpam senza avvertirmi per misurare il rumore trovando uno sforamento di tre decibel che credo siano ben difficili da cogliere. Fatto sta che l’amministrazione comunale mi ha ordinato di chiudere l’attività già dal 21 per poi avere un permesso di arrivare fino al 24 per le tantissime prenotazioni di dolci e altro che avevo. Dal 27 non posso aprire avendo danni ingenti da questa forzata chiusura che arriva dopo 50 anni di attività. Lo ritengo ingiusto verso chi lavora con passione per dare un prodotto di qualità alla clientela. Nel frattempo, ho appreso che si sono autorizzate falegnamerie nei garage e questo non mi sembra un trattamento di giustizia da parte dell’amministrazione verso i suoi cittadini".