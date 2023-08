Pannelli, anche Colli al Metauro lancia l’allarme

Anche dall’esecutivo di Colli al Metauro, dopo la denuncia fatta ieri su queste colonne dal primo cittadino di San Lorenzo Dellonti, si alza forte l’allarme contro il proliferare di domande per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, senza che i comuni possano opporsi o, almeno, effettuare una programmazione. "Qui da noi – spiega il sindaco Pietro Briganti a nome della giunta – sono già pervenute 6 istanze per la costruzione di fotovoltaici a terra, per un totale di 25 ettari di suolo, tanto che siamo fortemente preoccupati, specie per una domanda che riguarda un terreno agricolo a ridosso della zona residenziale di località Borgaccio, lungo la Flaminia, dove la distesa di pannelli sorgerebbe a poche decine di metri dalle case sul lato superstrada".

Briganti promette battaglia: "Ci siamo già attivati per tutelare il nostro territorio e i nostri cittadini e auspichiamo un’azione congiunta di tutti i sindaci delle vallate del Metauro e del Cesano, perché sarebbe davvero assurdo che in nome della sostenibilità ambientale si devastassero intere zone di pregio paesaggistico e storico-culturale, nonché sotto il profilo agricolo. Nei prossimi giorni – aggiunge – scriveremo anche al Ministero della transizione ecologica". La questione, tecnicamente, è davvero molto complessa, "perché – riprende il primo cittadino – il decreto legge 199 del 2021 varato dal governo Draghi – prevede come zone idonee all’installazione di fotovoltaici le aree agricole situate entro 500 metri da stabilimenti a destinazione industriale, artigianale o commerciale e la gran parte dei nostri paesi si sono sviluppati con una commistione di aree a differenti destinazioni d’uso, tali che le distanze previste dal decreto rendono realizzabili gli impianti praticamente ovunque: a ridosso dei centri abitati e nelle aree paesaggisticamente più belle, con il sacrificio dei terreni agricoli meglio posizionati". Briganti é favorevole alle energie da fonti rinnovabili, ma ritiene, giustamente, "che tale sviluppo non può prevalere sulla tutela di territori e cittadini. E’ assurdo che i comuni si trovino a subire scelte lasciate alla mera trattativa privata, senza alcuna visione di pianificazione territoriale, con i proprietari degli appezzamenti agricoli e le stesse imprese agrarie invogliati a cedere i propri terreni a società di produzione d’energia che offrono prezzi più alti dei normali valori di mercato".

Sandro Franceschetti