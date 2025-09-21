Pannelli fotovoltaici a Canavaccio. Pompilio: "Anacronistico scempio"

Il capogruppo della lista civica Urbino Bene Comune Vincenzo Pompilio richiama all’attenzione dell’opinione pubblica il progetto di recupero dell’area dell’ex insediamento industriale Osca di Canavaccio lungo la strada principale che attraversa il paese. "Il sindaco Gambini – sottolinea Pompilio - sta cercando di imporre la sua legittima idea e volontà di installare 1 megawat di pannelli fotovoltaici sul tetto delle due vecchie strutture della fabbrica. Mi è stato riferito da diversi cittadini che due mesi fa in un pubblico incontro a Canavaccio il Sindaco ha mostrato un progetto con prospettiva dall’alto, dove si vedeva solo un’enorme distesa di pannelli fotovoltaici con qualche pianta, ed ha cercato di addolcire la pillola dello scempio urbanistico con la previsione sottostante di un non meglio specificato polo sportivo con piscina, campo da tennis, di un campetto polifunzionale e di una sala civica. Chiaramente il progetto tecnico reale di queste fantomatiche strutture non l’ha ancora presentato, come anche il piano di costi, necessario per legge, ma spesso un dettaglio per l’attuale Giunta comunale (vedi la Mostra di Raffaello ed il Campo da Golf)". "I cittadini devono sapere - continua il capogruppo di Urbino Bene Comune - che la distanza delle colonne portanti della struttura esistente ed ammalorata va solo da un minimo di 10 metri a un massimo di 16 metri, dove non vi è spazio neppure un campo da bocce. Inoltre, per ripristinare le cinque campate industriali da un punto di vista sismico occorrono diversi milioni di euro, che non essendo rinvenibili nei pubblici finanziamenti di fatto potrebbero aprire la porta a possibili speculazioni da parte di soggetti esterni privati. Pertanto sarebbe necessario radere al suolo quell’insediamento industriale e coinvolgere, serenamente e senza imposizioni dall’alto, la comunità di Canavaccio per ripensare con tecnici di elevata qualificazione quale progetto urbanistico, economico, sociale e culturale prevedere per quell’area. Ma questo è un metodo di governo e non di comando che il Sindaco Gambini è a tutti noto che non conosce: eppure dovrebbe sapere dopo 11 anni che al primo cittadino la Costituzione Italiana affida l’obbligo di tutelare solo il pubblico interesse e non perseguire nell’amministrare la logica dell’imprenditore del dover "fare" a ogni costo incurante del benessere della collettività". "Il Consiglio Comunale di Urbino, l’opinione pubblica di Canavaccio ed il futuro Presidente della Regione - aggiunge Pompilio- dovranno opporsi a questo anacronistico scempio che dequalifica Canavaccio, la porta di Urbino, culla del Rinascimento e patrimonio dell’Unesco, a una periferia urbana post-industriale con una distesa enorme di pannelli fotovoltaici e all’interno delle strutture non in sicurezza praticamente il nulla. Sarebbe una ferita sempre aperta al centro del paese. Ma oramai questa Amministrazione ci ha abituati ad un modo "sconveniente" di gestire la cosa pubblica che porterà solo danni irreparabili alla comunità di Canavaccio, che pure per ben tre mandati gli ha permesso di essere eletto Sindaco, non ricevendo in cambio mai un assessore ed ora solo deturpanti pannelli a specchio in un contenitore vuoto". "Eppure - conclude il capogruppo Pompilio - tutti i candidati di destra e di sinistra alle prossime elezioni regionali negli slogan hanno scritto "Energia sostenibile sì, ma non a costo di distruggere i nostri paesaggi ed i tessuti urbani", ma si sa che il Sindaco Gambini non ascolta davvero mai nessuno. Purtroppo, questa è la storia di chi ha fatto la storia".

Amedeo Pisciolini