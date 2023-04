"Pannelli fotovoltaici alti 5 metri" Residenti già sul piede di guerra

Nuovo allarme per un impianto agrivoltaico, questa volta a Sant’Orso. Dopo quello da 28 megawatt di potenza su 45 ettari di terreno tra Fano e Cartoceto, ora si parla di circa 80mila metri quadrati di pannelli agrivoltaici che saranno installati dietro il distributore di benzina di Sant’Orso, a 100 metri dalle abitazioni, in un’area attualmente a destinazione agricola. A lanciare l’allarme il coordinatore di Forza Italia, Enzo Di Tommaso, che si fa portavoce delle preoccupazioni degli abitanti della zona: "I residenti di via Magalotti, via Bellandra e via Galilei esprimo disappunto alla notizia di una ditta del nord Italia che avrebbe acquistato il terreno per un grosso impianto agrivoltaico". Aggiunge Di Tommaso: "Sono pannelli alti 5 metri per permettere la coltivazione nel terreno sottostante. L’impatto ambientale sarebbe devastante oltre a compromettere il valore delle abitazioni del quartiere e delle eventuali lottizzazioni nelle aree confinanti. Tutto questo si andrebbe ad aggiungere all’aumentato rumore dell’autostrada che, nonostante le barriere fonoassorbenti, si è registrato con la terza corsia".

A preoccupare i residenti è il fatto che il nuovo impianto, essendo ad una distanza di 300 metri dall’A14, potrebbe non avere bisogno di autorizzazioni da parte del Comune. Al momento, infatti, agli uffici comunale non sarebbe giunta alcuna richiesta. "In ogni caso i residenti – dice Di Tommaso – sollecitano all’Amministrazione a rifiutare l’eventuale autorizzazione per evitare di dover ricorrere al Tar o ad altre forme di tutela".

Solo qualche giorno fa l’Amministrazione, attraverso il vice sindaco Cristian Fanesi, aveva lanciato l’allarme sull’aumento delle richieste di impianti fotovoltaici e agrivoltaici nel territorio comunale. L’idea del Comune è quella di agevolare il fotovoltaico nelle cave sui tetti dei fabbricati industriali evitando, per quanto possibile, il consumo di terreni agricoli. Fano da un punto di vista energetico, nei prossimi anni, svolgerà un ruolo fondamentale, non solo per nel fotovoltaico. E’, infatti, previsto il raddoppio del metanodotto Ravenna-Chieti di Snam rete gas e a Carrara c’è già la stazione di compressione del gas oltre al fatto che Fano è il terminale della rete di gasdotti che estraggono metano nell’Adriatico. A Fano termina anche l’elettrodotto marino Adriatic link che unirà Marche e Abruzzo e che porterà alla realizzazione di un doppio cavo sottomarino: il primo entrerà in funzione nel 2028, il secondo nel 2032, mentre la stazione elettrica di Carrara è considerata da Terna una infrastruttura strategica per tutto il centro Italia.

Anna Marchetti