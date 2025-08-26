Pannelli fotovoltaici in fiamme, paura ad Acqualagna: difficile intervento per i pompieri

Pesaro, 26 agosto 2025 – Fumo e fiamme hanno attirato l’attenzione dei residenti di via dell’Artigianato, ad Acqualagna, poco dopo le 10 di questa mattina. A bruciare sono stati alcuni pannelli fotovoltaici installati sul tetto di un’abitazione privata.

In pochi minuti la strada si è riempita di curiosi e di vicini preoccupati, mentre dal tetto si alzava una colonna di fumo visibile anche a distanza.

Pannelli fotovoltaici a fuoco: ad Acqualagna i pompieri hanno lavorato in condizioni non semplici

Vigili del fuoco a lavoro

Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco di Cagli e Pesaro, con il supporto dell’autoscala indispensabile per raggiungere il punto più critico del tetto. I pompieri hanno lavorato in condizioni non semplici: il calore intenso e la presenza degli impianti fotovoltaici hanno reso necessarie particolari cautele per evitare cortocircuiti e nuove fiammate.

Ancora alle 16.30 proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio. Sul posto al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco con 8 automezzi giunti da vari distaccamenti della provincia. Sul posto anche il Nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) del Comando di Ancona per garantire la massima sicurezza nelle operazioni.

Non ci sono feriti

Contestualmente al lavoro dei pompieri è stata avviata la messa in sicurezza della struttura, così da scongiurare il rischio di crolli o di ulteriori riprese di fiamma. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, ma il timore tra i residenti è stato grande, complice la velocità con cui il fuoco ha attecchito ai pannelli.

La causa del rogo

Resta da chiarire con precisione la causa del rogo: non si esclude che all’origine vi sia stato un guasto tecnico o un surriscaldamento dell’impianto. Intanto la via è rimasta parzialmente interdetta al traffico per permettere ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza. Un episodio che riporta l’attenzione anche sui rischi legati agli impianti fotovoltaici, sempre più diffusi sui tetti delle abitazioni, ma che in caso di guasto possono trasformarsi in pericolosi focolai.