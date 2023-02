Pannelli solari a S.Angelo in Vado? "Mai, li mettano sopra i capannoni"

Potrebbe esser costruito nella piana all’ingresso del paese un impianto agrofotovoltaico con 10.000 pannelli posti a 4 metri di altezza. Questo per consentire la coltivazione del terreno. Ma per molti è inaccettabile. Dice Giacomo Rossi, consigliere regionale: "Stiamo parlando di un impianto di 7 megawatt con un estensione pari a 10 campi da calcio a circa 50 mt dal centro abitato di Sant’Angelo in Vado.

Un impianto del genere andrebbe a creare un forte impatto ambientale e visivo, oltre che un grave danno al valore paesaggistico di tutta la zona, senza tralasciare i problemi di inquinamento elettromagnetico che si potrebbero creare alle abitazioni adiacenti". "In una partecipata assemblea pubblica organizzata dal Comune di Sant’Angelo in Vado- aggiunge il consigliere regionale- la cittadinanza tutta si è espressa in maniera unanime e convinta contro la realizzazione di questo impianto e anche le associazioni ambientalistiche e di categoria hanno sottolineato come il paesaggio rurale del Comune verrebbe deturpato in maniera indelebile a seguito della sua realizzazione.

La Regione si è già espressa in merito alla valutazione di impatto ambientale relativa alla realizzazione di un impianto analogo nel Comune di Cartoceto e considerando che l’impianto di Sant’Angelo in Vado non porterà nessun tipo di vantaggio alla comunità vadese, chiederò con una mozione alla Giunta Regionale di manifestare la propria contrarietà e di formulare un indirizzo chiaro su questa rilevante questione. Anche se la mozione non ha valore di impedimento assoluto all’opera, rappresenta comunque un atto di indirizzo importante e necessario, di considerevole vicinanza alla comunità vadese e dell’Alta Valle del Metauro". "E’ importante incentivare le energie pulite ma - dice Rossi – ma nei tetti dei capannoni industriali ed in aree di scarso valore ambientale". Dice il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi: "Va dato un deciso no dalla Regione al progetto di impianto agrifotovoltaico a Sant’Angelo in Vado, fortemente impattante su un territorio vocato all’eccellenza del tartufo, e rapida definizione delle norme per la regolamentazione dei nuovi impianti".

am.pi.