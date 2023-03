Pannelli solari per gli spogliatoi dei campi di calcio

Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione degli impianti termici a servizio degli spogliatori dei campi sportivi di Morciola, quello di via Olof Palme e quello in erba in sintetico di via Raffaello Sanzio. "Gli interventi, - si legge in una nota – erano diretti a conseguire risparmio energetico. Sono stati installati due impianti solari termici per produzione di acqua calda sanitaria al servizio degli utilizzi legati alle attività sportive presenti. I nuovi sistemi garantiscono una copertura di energia pari al 45% dei consumi con un risparmio di emissioni di CO2 di circa 5,5 tonanno"

l.d.