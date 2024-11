Pannello di cemento su auto, nonna e nipote gravi

Due mezzi che procedono in senso opposto. Ieri mattina, ore 9,15 circa, lungo la Provinciale 55, meglio conosciuta come strada dei Fangacci, comune di Acqualagna. Il primo è un auto-articolato che trasporta pesantissimi pannelli in cemento, per conto di una ditta del Perugino. Il mezzo, guidato da F.F., nato in Albania, 45 anni, procede in direzione di Urbania. Nel senso opposto, in direzione Acqualagna, viaggia una Peugeot nera che trasporta una nonna come passeggera, e il nipote, come conducente. La donna ha 78 anni, il nipote è nato ad Urbino 21 anni fa. A un certo punto avviene il fatto che poteva causare la tragedia: il carico dell’auto-articolato si sgancia, non si sa per l’enorme peso che a un certo punto, in prossimità di una curva a destra, sbilancia il mezzo, o per il fatto che in quel momento, come in tutto l’entroterra, tira un fortissimo vento, che potrebbe aver causato una sorta di "effetto vela" sul mezzo.

Fatto sta che i pannelli si staccano dal mezzo, cadono sulla carreggiata e vanno a colpire, in maniera frontale-laterale, la Peugeot su cui viaggiano nonna e nipote. La macchina viene quindi colpita e sbalzata nella scarpata vicina, e i due occupanti restano incastrati tra le lamiere, tanto che sarà necessario l’intervento di due squadre dei pompieri, una da Cagli e l’altra da Pesaro, per tirare fuori ambedue dall’abitacolo. Il nipote, tra i due, è quello che a un primo esame sembra che abbia ferite più gravi, anche se poi, in base ai rilievi fatti dagli agenti della Polizia stradale di Fano, e ai referti dell’ospedale di Torrette di Ancona, dove i due feriti vengono trasportati, ambedue risulteranno in prognosi riservata.

Sul posto per isoccorsi sono arrivate dai centri vicini due ambulanze. Illeso il conducente dell’autoarticolato. La Peugeot è completamente devastata, soprattutto la parte anteriore, a seguito dell’urto con i lastroni.

ale. maz.