Pannofino è Rosencrantz: "Che risate quando spio Amleto col mio amico"

Al via oggi (ore 17), la stagione del Teatro Sanzio di Urbino. E Amat propone "Rosencrantz e Guildenstern sono morti" di Tom Stoppard, in scena al termine di una residenza di riallestimento. Nelle note di sala lo spettacolo viene definito "giocoso, dinamico, dal sapore del teatro di strada, popolare".

Il cast è d’eccezione: Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli nei ruoli di Rosencrantz e Guildenstern, "due perfetti clown-avventurieri, capaci di rendere indimenticabili, ancora una volta, questi due personaggi straordinari, affiancati da Paolo Sassanelli, interprete ideale per guidare con allegria la compagnia di comici erranti che vede anche Andrea Pannofino e Chiara Mascalzoni".

Francesco Pannofino interpreta "Rosecrantz". Attore di teatro e cinema e televisione, doppiatore (ha dato voce ai più grandi di Hollywood tra cui Denzel Washington; George Clooney, e tanti altri). Insomma un artista a tutto tondo: ci racconta lo spettacolo. "Vedrete – dice – in un atto unico uno spettacolo ironico e divertente in cui si prende in giro Shakespeare con due disgraziati (Rosencrantz e Guildnstern ndr), due personaggi secondari che tentano in ogni modo di spiare Amleto ma che poi si ritrovano in un ambiente molto più grande di loro in situazioni grottesche".

Un testo diventato un classico del teatro ma che è stato anche un film... "Sì lo avevamo già proposto questa estate al Teatro romano; rispetto alla versione originale di Stoppard abbiamo fatto un po’ di tagli, ma poche cose. Un testo nato negli anni ’60 e che fu scritto proprio in un clima particolare mentre nasceva la contestazione, anche contro il teatro di tradizione".

Tutto lo spettacolo ruota attorno a lei ed Acquaroli... "Sì c’è grande complicità con lui in scena e fuori. E’ un grandissimo attore e diventa tutto facile e divertente".

Protagonista dalla curiosa omonimia, col governatore delle Marche... "Sì anche perché siamo qui ad Urbino per il riallestimento e abbiamo sentito nominare spesso il nome del vostro governatore; sì ci abbiamo riso su".

Attore di teatro e di cinema nonché doppiatore. Quale dimensione sente più vicina? "Non saprei. Mi piace diversificare; certo nel cinema si gira il mattino, in teatro ci si esibisce la sera; il doppiaggio con prevalenza il pomeriggio. Al di là degli orari credo sia bello ed entusiasmante quel che faccio".

Di tutti gli attori a cui ha prestato la voce quale è quello che sente più affine? "Non mi appiccico mai ai miei personaggi perché cerco di essere sempre me stesso. Direi comunque che per una certa affinità con i tempi, George Clooney è quello che preferisco".

Anche se il Tom Hanks di Forrest Gump rimane un capolavoro… "Ma è stato parecchio complicato. Primo perché non avevo l’esperienza che ho adesso poi perché il personaggio nella versione originale aveva due peculiarità forti: parlava con un handicap fisico e contemporaneamente con l’accento dell’Alabama".

Info. botteghino del Teatro Sanzio 0722 2281 www.amatmarche.net.