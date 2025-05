Panoramica Ardizio. Grosso ramo cade sulla strada

Panoramica Ardizio chiusa, nella mattinata di ieri, a causa di un grosso ramo caduto sulla carreggiata. In attesa dei lavori di rimozione, infatti, il tratto è stato interdetto al traffico provocando rallentamenti e qualche disagio alla circolazione. Proseguono le operazioni di ripristino, in tutta la città, dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha spazzato la provincia provocando danni e disagi. In via Mancini un albero era addirittura caduto su due auto. Le aree più colpite erano state la zona mare, dove erano cadute alcune tamerici in viale Trieste e in via Paterni, Pantano, il quartiere di Montegranaro-Muraglia (in strada Malpighi è crollata una quercia) e via Madonna di Loreto dove una pianta si era schiantata sopra una recinzione.