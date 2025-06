Panoramica invasa dalla vegetazione: "Percorso a ostacoli per bici e moto"

Chi in sella alla propria bicicletta o con la propria moto avrà inforcato nelle ultime settimane le curve della Strada Panoramica se ne sarà accorto ormai da un po’. Gli arbusti e l’erba che è cresciuta a bordo strada, in diversi tratti del tracciato, invade parte della carreggiata, costringendo soprattutto ciclisti e motociclisti ad evitare ramoscelli, erba, arbusti e piante cresciute a dismisura durante il loro percorso. Ed anche per chi pratica trekking o cammina lungo i sentieri del parco, quando arriva il momento di attraversare i tratti che riguardano la strada principale, si ritrova ad affrontare qualche difficoltà nel momento in cui sopraggiungono le macchine. A sottolineare lo stato di incuria un cui versa la Strada Panoramica da settimane è anche un cittadino che ci scrive: "Passeggiando per la Panoramica del San Bartolo – spiega Carlo Nicastri, che ci ha inviato la sua segnalazione – mi sono accorto dello stato in cui versano parecchi tratti della strada stessa. In alcuni punti le erbacce coprono addirittura un terzo della corsia di marcia, costringendo i pedoni e le bici a circolare vicinissimi alla linea di mezzeria".

Una situazione in alcuni tratti anche pericolosa, soprattutto in prossimità delle curve, visto che la visuale per chi percorre la Strada in diversi casi risulta limitata. L’auspicio è che si ponga presto rimedio (la Panoramica è una strada provinciale) visto che il verde che è cresciuto a dismisura per tutto il tracciato della strada copre in parte anche i guardrail e i cartelli stradali.

"Percorrere la Strada Panoramica è diventato praticamente un percorso ad ostacoli – ci dicono due ciclisti che percorrendo il tracciato si sono appena fermati ad ammirare il paesaggio all’altezza di Santa Marina Alta –. Noi siamo di Pesaro, quindi questa strada la conosciamo benissimo, ma purtroppo da quando è iniziata la bella stagione la vegetazione ovviamente ha iniziato a crescere tanto e non si è intervenuti per tagliare le piante che invadono la carreggiata. E’ un vero peccato – aggiungono i due ciclisti – perché questa è una strada bellissima e trovarla in queste condizioni dispiace molto. In alcuni tratti l’erba è talmente alta che bisogna schivarla portandoci più al centro della carreggiata e può diventare pericolosa".