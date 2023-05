"Panoramica troppo pericolosa, intervenite"

"Troppo pericolosa, la Panoramica, ma io e tanti altri come me, dopo la chiusura del bivio per Fiorenzuola collegato ai lavori per la rotatoria, siamo costretti a farla, per andare a lavorare. E infatti, lo scorso sabato mattina, mentre andavo al lavoro, ho fatto un frontale, io in macchina contro una moto (foto). Il Comune prenda provvedimenti, prima che accada qualcosa di irrimediabile".

Chi parla è Angela Micacchi, 51 anni, pesarese, titolare di una piadineria a Fiorenzuola, dove lavora. E quindi ogni giorno deve raggiungere il borgo o tagliando subito da strada Valle dei pelati, dove c’è il distributore Ip, o arrivando fino a Colombarone e poi risalendo per Casteldimezzo. Questo fino al prossimo 31 maggio, quando il bivio per Fiorenzuola dovrebbe riaprire dalla Statale verso il borgo.

Angela sabato mattina era a bordo della sua Mazda Mx5, quando la moto con a bordo un giovane, che procedeva da Fiorenzuola verso Casteldimezzo, le è andata contro. Per fortuna, illesa lei e ferite lievi anche per il centauro. Ma Angela ci tiene a evidenziare che la situazione su quella strada è molto pericolosa. "Oltre al fatto che l’ambulanza ci ha messo 35 minuti in tutto per arrivare, di cui 10 persi per capire se doveva essere allertato il 118 di Pesaro o Rimini". Angela chiede alcune cose per rendere più sicura la circolazione: "Una segnaletica stradale migliore; la possibilità di usare a senso unico alternato la strada Val Regina, (che collega Fiorenzio,a con la Statale) invece che solo da Fiorenzuola verso la Statale, com’è adesso, così da creare un percorso alternativo alla Panoramica". "Poi – prosegue la donna – andrebbero sospese le chiusure domenicali della Panoramica, almeno fino al 31 maggio, perchè di fatto creano anche queste pericolosità. Infatti, ciclisti e pedoni la domenica pensano che la Panoramica sia tutta chiusa, e quindi si muovono con sicurezza e senza attenzione su tutto il percorso, quando in realtà il tratto da Cattabrighe a Fiorenzuola è aperto appunto per via dei lavori della rotatoria".