"Pantano ’85": ripartono oggi le iniziative nel quartiere

Prosegue negli spazi dell parrocchia dei Cappuccini la festa "Pantano ‘85". Oggi dalle 18 torneo di pallavolo e partita di baseball tra oratorio San Francesco e Baseball Club Pesaro; alle 19 laboratori gratuiti per bambini e ragazzi a cura della Contrada di Pantano; alle 20 apertura mostra "I nostri primi 100 anni" della scuola dell’infanzia parrocchiale "Borgo Pantano"; alle 21 serata Quiz organizzata dal Gruppo Scout in occasione del suo 50° anniversario. Domani dalle 18 torneo di pallavolo; alle 20 apertura mostra "I nostri primi 100 anni" a cura della scuola dell’infanzia parrocchiale "Borgo Pantano". Alle 21 "Una voce per sognare... a Pantano’85" rassegna canora per giovani e meno giovani. Iscrizioni al numero 3312450251.