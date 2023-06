Pantano 85, scatta la festa Sport, giochi: il quartiere brilla

Pronti via, la festa "Pantano 85" sta per iniziare. "Pace e gioia a tutti! - afferma padre Marzio Calletti, parroco dei Cappuccini -. Con la Festa annuale della Madonna ’Aiuto dei cristiani’ si respira già l’aria della settimana legata all’altra festa, ’Pantano ‘85’, divenute entrambe queste feste il cuore della comunità: la prima sul versante della spiritualità, la seconda su quello della fraternità-incontro-ricreazione. Si inizia oggi, alle ore 21,15, con la Processione, partendo dalla chiesa dei Cappuccini, con la venerata immagine della Madonna "Aiuto dei cristiani"; al termine vino e dolci per tutti.

Poi domani entra nel vivo Pantano 85. Dalle ore 20 "Stra...pantano" per bambinie ragazzie: gara podistica non competitiva (circuito all’interno degli spazi all’aperto del Convento); alle 20,30 Stra...pantano di sera" per adulti uomini e donne: gara podistica non competitiva per le vie della Parrocchia. Al termine premiazioni di tutte le categorie. Alle 21,30 esibizione della scuola di danza Solaria ‘90. Da martedì fino a sabato 10 giugno tantissimi appuntamenti sportivi: pallavolo, pallacanestro, musica e danza per tutti con la grande voce di Tanya Cetta ed i balli dei gruppi del corso "Danza la vita" e della "Banca del tempo di Pantano" , torneo di burraco, commedia in vernacolo della Compagnia parrocchiale "Il Cavalcavia", appuntamento con la scuola dell’infanzia di Borgo Pantano e doppio concerto dei cori del Grillo d’oro ed ex Novo Coro Urbino, "La grande musica... a Pantano ‘85": Concerto dell’Orchestra di fiati di Candelara con la partecipazione del gruppo folcloristico diretto dal maestro Michele Mangani, evento realizzato grazie al sostegno della Banca Pesaro. Inoltre tutti i giorni è aperta la pesca di beneficenza all’interno della palestra organizzata dai genitori della scuola dell’infanzia parrocchiale "Borgo Pantano" e dal gruppo Scout Pesaro IV-reparti maschile e femminile; "Lupini e Pop Corn", dopo cena sfizioso a cura dell’associazione "Gli Amici di Andrea", il cui ricavato sarà devoluto a sostegno delle famiglie dei parenti in stato vegetativo e minima conoscenza. Stands gastronomici per tutti i gusti.

Luigi Diotalevi