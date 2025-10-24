Pantano, ecco la nuova palestra. Per studenti e società sportive: "Un gioiello, anche tecnologico"

Con la benedizione di padre Marzio, Pantano da ieri vanta una nuova palestra omologata Coni per basket e volley, con nuovo parcheggio dirimpetto da 18 posti, di cui 2 per le persone con disabilità. Al guardiano del convento dei Cappuccini, pantanese doc, è toccata la parte più nobile della cerimonia di inaugurazione dell’impianto sportivo di via Confalonieri, realizzato dall’amministrazione comunale in quasi tre anni di lavori e un investimento da oltre 3,8 milioni di euro. A testare le qualità del campo di gioco, subito dopo taglio del nastro e convenevoli, sono stati gli studenti della 3ªC dell’Istituto comprensivo Olivieri, impegnati in due minimatch sotto lo sguardo allegro del preside Flavio Bosio, della vicepreside Renata Porta e del pubblico seduto nella tribuna da 108 posti.

"Con orgoglio consegniamo questo spazio di gioco e attività fisica all’Olivieri e non solo – ha detto il sindaco Andrea Biancani, rivolto in particolare alla dirigente dell’Ufficio scolastico, Alessandra Belloni, presente ieri all’inaugurazione, insieme al presidente della Provincia Giuseppe Paolini, agli assessori Pozzi, Murgia e Mila Della Dora –. Consegniamo alla città intera un’altra struttura che oltre a rispondere alla vocazione sportiva dei pesaresi è tecnologicamente all’avanguardia. Essendo in grado di produrre più energia di quella che consuma è sostenibile sia nei costi che nel rispetto dell’ambiente".

Come spiegato da Della Dora, infatti, "la palestra sarà al servizio della scuola, ma anche delle varie iniziative cittadine. Nelle prossime settimane arriveranno le omologazioni Coni per le competizioni, per cui potremo ospitare campionati giovanili di primo livello di basket e volley". Ciò non vuol dire che l’impianto esaurisca nelle due discipline citate il ventaglio di sport praticabili all’interno: "Sarà l’ufficio sport – ha ricordato Della Dora – a gestire il calendario pomeridiano, fruibile dalle associazioni sportive. L’impianto, per gli allenamenti, è già fruibile". Se Murgia ha sottolineato l’aspetto sociale ed educativo dello sport, Pozzi è stato il primo a parlare dettagliando le caratteristiche tecniche del nuovo impianto: "I numeri raccontano un intervento durato meno di tre anni perché iniziato a gennaio del 2023 e terminato il 15 settembre 2025. E ciò è avvenuto nonostante i due stop per cause di forza maggiore, risoltisi senza complicazioni ulteriori grazie all’azione del dirigente Severini e della struttura comunale che ringrazio".

Il primo stop è stato richiesto dalla ditta per le condizioni climatiche dell’estate 2023; il secondo stop è seguito al cambio del direttore dei lavori. Un allungamento dei tempi che ha prestato il fianco a polemiche tanto che ieri, il consigliere di quartiere Marcello Valdinocci, ha commentato: "Abbiamo una nuova palestra...finalmente". Dal punto di vista tecnologico, la struttura di 1400 metri quadrati è un fiore all’occhiello del patrimonio comunale: "Siamo riusciti a superare la performance della Brancati – ha confermato Pozzi –. L’operazione ha impegnato 2.575.540 euro di fondi Pnrr; ha avuto 660mila euro finanziati dal Mutuo Istituto Credito Sportivo, mentre 600mila euro sono del bilancio comunale".

