Pantano, Muraglia, Borgo S.Maria: quelle feste dei quartieri che funzionano sempre

Il Natale dei quartieri o i quartieri del Natale? Sabato, scorso a Borgo Santa Maria, Pantano e Muraglia hanno fatto festa moltissimi cittadini e residenti, nonché le associazioni del territorio: "C’è stata molta affluenza, siamo contenti – dicono Emanuel Nolasco Garcia e Giulia Piferi, organizzatori a Borgo (a sinistra) –. Il Natale è molto sentito dai bambini, abbiamo puntato sulla casetta di Babbo Natale, sugli elfi, sul Grinch, ma anche su Anna e Elsa di Frozen, per le quali le bambine impazziscono. Abbiamo anche coinvolto i bambini nel presepe vivente, così da renderli ancor più protagonisti. Anche le attività proposte, come i giochi, hanno avuto il loro fascino. La gente arrivava incuriosita. Il tema del nostro Natale era la sostenibilità. Così per organizzare anche i mercatini artigianali: da una parte con creazioni fatte dai bambini a scuola e poi rivenduti, mentre dall’altra prodotti di attività locali, come miele, cuoio, legno ecc.... Anche le decorazioni le abbiamo fatte a mano, come la casetta, i costumi ed il carro. I prossimi appuntamenti il 23 a Pozzo Alto e il 5 gennaio a Case Bruciate".

A Pantano Auser, con tutti i volontari, ha imbastito un villaggio natalizio nel parco di via Rossi: "La giornata è andata molto bene, è venuto fuori un mercatino bello, con tante associazioni coinvolte – spiega Ezio Bracco, presidente quartiere 12 e presidente Auser Pantano (al centro) –. Questa per noi è stata la cosa più importante, perché spesso ogni associazione rimane un po’ a sé, ma vedere che in questa occasione si siano riunite sotto lo stesso scopo, quello di portare aiuti a chi purtroppo ha poco o niente, è davvero lo spirito natalizio".

Anche in piazza Redi, a Muraglia, la magia del Natale ha fatto il suo corso, con tanti mercatini e attività di animazione per tutti: "Per i bambini questo ed altro – hanno commentato Tatiana Severi e Matteo Mariotti (a destra), consiglieri del Quartiere 7 –. Anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare una bellissima festa, sia con i canti dei ragazzi della Leopardi che con le bancarelle fatte dai bambini. Inoltre, abbiamo avuto anche i mercatini degli scout Pesaro 2 e Pesaro 3 e dell’associazione ’Le ali di Auser’".

Alessio Zaffini