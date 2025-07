Pantelleria-Pesaro, andata e ritorno dell’assurdo: volo cancellato e odissea in mare per coppia di pesaresi

Pesaro, 6 luglio 2025 – Doveva essere il classico rientro dalle vacanze: sali sul volo, atterri, recuperi l’auto parcheggiata a Bologna e via verso casa. E invece per Adriano Blasi e Albertina Farris, 65 anni entrambi, lui avvocato, la fine della vacanza a Pantelleria si è trasformata in una tragicommedia. Solo che, purtroppo, non si rideva per niente. Il volo Volotea per Bologna, prenotato con regolare anticipo, prima annunciato in ritardo, poi semplicemente scomparso. Nessun controllo bagagli, zero informazioni. Un cartello luminoso che tace e personale che brancola nel buio. Risultato? Volo cancellato. E pure quello per Bergamo. Motivo ufficiale: maltempo. Ma tutte le altre compagnie decollano e atterrano regolarmente.

I passeggeri, “circa 300 persone che erano i passeggeri dei due voli di Bergamo e di Bologna, cancellati tutti e due, tra cui almeno un centinaio di emiliani e romagnoli – raccontano -. C’erano anche anziani, bambini e un 85enne con la gamba rotta”, vengono indirizzati a prendere un traghetto per Trapani. Sei ore di navigazione e poi, il nulla. Nessun autobus ad attenderli. Scene da esodo biblico: centinaia di persone accampate sulle panchine, sotto il sole siciliano del 5 luglio. Ogni tanto arriva un pulmino da otto posti.

I due coniugi documentano tutto: foto, mail, telefonate alla compagnia, persino un contatto diretto con un addetto dalla Spagna. Il quale, ovviamente, cade dalle nuvole. Niente pullman, niente voucher pasto, niente di niente. Dopo 27 ore di peripezie, tra taxi pagati di tasca propria, attese interminabili in aeroporto, cambi di destinazione, e un pullman notturno da Bergamo a Bologna, la coppia pesarese riesce finalmente a tornare a casa. Ma la rabbia rimane. E l’intenzione di agire per vie legali pure.

“Ci siamo sentiti abbandonati – raccontano – senza informazioni né assistenza. E dire che Pantelleria vive di turismo: possibile che nessuno, nemmeno un assessore, si faccia vedere quando 300 turisti restano a piedi?”.