Paola, regina dei ristoranti: 83 anni, 40 vissuti in cucina

Tanti amici e clienti sono arrivati a Ca’Gallo per festeggiare "la Paola", ovvero Paola Curzi: 83 anni tra qualche mese e da 40 regina della ristorazione. Aprì il suo ristorante pizzeria "Dall’Amico" il 22 aprile del 1983 dopo una vita, la prima parte della sua vita, di duro lavoro in campagna. Ora l’attività è gestita dai tre figli Romina, Massimo e Marco ma il tocco della mamma è sempre presente, "faccio qualche sfoglia e aiuto, ogni giorno passo un po’ di ore qui anche se sono in pensione", racconta lei.

La incontriamo prima della festa anche se i primi invitati sono già arrivati e durante l’intervista si ferma, qualche secondo, a salutare chi le porta un fiore e le da un abbraccio.

E parte il fiume di ricordi. "Mi sono sposata nel 1961, a dicembre è nato Marco mentre Massimo 18 mesi dopo. Romina nel 1974, pensi che mio marito Gigi si è messo a piangere dalla gioia. Sono nata contadina, ultima di 11 figli. Vivevamo tutti assieme, con cugini e zii, eravamo in 24. La mia mamma mi ha allattata fino ai 4 anni e molto presto ho iniziato a fare la pasta con farina e semolino, le uova si vendevano. Quando mi sono sposata sono andata ad abitare al podere di Ca’Padella, a Ca’Spezie tra Casinina e Ca’Gallo. Il giorno dopo il matrimonio eravamo con le mucche olandesi al pascolo e a distribuire il concime naturale nei campi. Nella mia vita ho guidato anche i trattori, a cingoli e ruote. Sono stata la prima a prendere la patente nel 1961. Dai 10 ai 17 anni stavo dietro le pecore", prosegue Paola nella sua elegante giacca damascata e maglia lime, in coordinato con collana e orecchini perché ha una passione per i gioielli che indossava anche da giovanissima per andare a ballare e poi di corsa, senza dormire, nella stalla a mungere.

"Abbiamo lavorato sodo tutti quanti, tra curare gli animali e la campagna nell’azienda Andreoni. Una bellissima esperienza. Mi era venuta la nefrite alla mano ed ero preoccupata perché volevo aprire il mio locale".

Poi nel 1983 il ristorante, nato come pizzeria e rosticceria. "Nessuno faceva la pizza al piatto ma solo quella al taglio. Ho inventato il mio impasto, la ricetta è segreta. Preparavamo la pasta ma anche i polli arrosto, un Ferragosto ne ho venduti 120. Mandavo avanti tutto da sola, mi aiutavano i miei figli e mio marito la sera che preparava le sue famose pizze. Quando c’era bisogno c’era la mia mamma e alcune signore. E’ stato tutto bellissimo e sempre con il sorriso, dalla campagna al ristorante, e ancora continua. Grazie a tutti i clienti passati, presenti e futuri".

Francesco Pierucci