Paola Turci sul palco Qualunque cosa accada "Mi amerò lo stesso"

Pesaro Città Creativa Unesco per la Musica, rinnova, accanto alla già ampia offerta musicale, l’appuntamento con "Playlist Pesaro", rassegna che torna per la nona edizione da gennaio a maggio 2023 al Teatro Sperimentale e alla Chiesa dell’Annunziata su iniziativa del Comune di Pesaro e dell’Amat, in collaborazione con la Regione Marche. Dopo il concerto "A Gospel evening with Eric Waddell & Abundant Life Singers", il pezzo forte della manifestazione è Paola Turci. Il 7 gennaio alle 21 al Teatro Sperimentale la cantautrice salirà sul palco con lo spettacolo dal titolo "Mi amerò lo stesso".

Paola Turci si esibirà in un monologo teatrale con canzoni e parole. Le canzoni sono della stessa Turci e di Alessandra Scotti, regìa di Paolo Civati. Il pubblico assisterà al racconto della vita di una donna, in cui è facile identificarsi, i suoi desideri e le sue debolezze, i ricordi e le speranze per il futuro. Il tutto legato da alcune canzoni che hanno fatto da colonna sonora ad ogni fase della sua esistenza. "Mi amerò lo stesso" è un monologo che a volte vorrebbe essere un dialogo. Paola Turci si racconta, ma certe volte non è più lei a parlare, bensì qualche personaggio che ha incontrato nel corso della sua vita, a cui lei presta solo la voce, a volte ci mostra il punto di vista di sua mamma, personaggio che torna in ogni momento importante, a volte sono protagonisti di un solo momento. Un monologo sincero e divertente in cui alla realtà si mischiano i sogni e nei sogni entra la vita. Paola Turci si mette a nudo e porta sul palco uno dei più grandi insegnamenti che la vita le ha regalato: qualunque cosa accada… mi amerò lo stesso. Info. 0721 387548.

b.t.