Paolini e altri: "No allo stop crediti"

Il primo a saltare dalla poltrona sul possibile stop dello Stato all’acquisto dei crediti dalle banche, è stato il presidente della Provincia Giuseppe Paolini che ha annunciato anche attraverso il ’Carlino’ di voler acquistare crediti per 2 milioni dalle banche: "Forse non si è capito che la situazione è critica. Di sicuro ci faremo sentire. Se uno Stato non riesce ad ottemperare ad una sua stessa legge, poi non può mettere in difficoltà famiglie, lavoratori e aziende chiudendo i cassetti". Sul tema della cessione del credito legato ai bonus, anche Andrea Biancani, consigliere regionale del Pd non ha preso bene le indiscrezioni arrivate da Roma su uno stop per gli enti pubblici: "Il Governo si dimostrerebbe irresponsabile e incosciente sulla gravità della situazione", dice. Al convegno della Cna anche la consigliera regionale dei 5 Stelle Marta Ruggeri che aggiunge: "Nella vicenda del superbonus il centrodestra di governo ancora una volta smentisce le promnesse che hanno illuso i cittadini".