Paolini e la discarica di Riceci "La Regione faccia chiarezza" E l’inchiesta si sposta a Pesaro

E’ stata trasmessa alla procura di Pesaro per competenza l’inchiesta sulla discarica di Riceci scaturita dall’esposto di Gianluca Carrabs. Questo perché il cda di Marche Multiservizi che ha votato l’entrata nella società Aurora srl ha preso la decisione nella sede dell’azienda a Pesaro. Ma intanto, il presidente della Provincia Giuseppe Paolini ieri ha fatto sapere con un comunicato che "su di me le pressioni non fanno effetto. Non devo dimostrare niente in fatto di tutela ambientale e non devo costruire un futuro politico". A chi o a cosa intendesse riferirsi è ignoto e non lo ha spiegato. Sarebbe opportuno che dicesse chi lo sta pressando sulla discarica di Riceci. In attesa di saperlo, Paolini afferma che la "la Provincia sta operando in piena trasparenza e nel rigoroso rispetto delle norme sul procedimento amministrativo". Ci mancherebbe altro. Poi aggiunge: "Lo scorso 22 giugno, il consiglio provinciale ha approvato un ordine del giorno con cui in primis ha espresso contrarietà con forza e nettezza, “limitatamente alla propria competenza politica”, alla realizzazione dell’impianto di smaltimento rifiuti “in quanto, oltre ad essere sovradimensionato per la necessità del territorio, risulta particolarmente impattante sotto ogni profilo - sia ambientale che paesaggistico - sul territorio locale e su quello provinciale”. Sempre nell’esercizio del suo ruolo politico-amministrativo, il consiglio provinciale ha ravvisato profili di incertezza riguardo all’ambito applicativo delle disposizioni del vigente piano regionale, che stabiliscono le distanze degli impianti di trattamento rifiuti dai centri abitati. E in una logica di leale collaborazione con i vertici politici dell’amministrazione regionale, ha richiesto che l’assemblea legislativa regionale chiarisse, con un atto di interpretazione autentica, la reale portata applicativa delle previsioni del piano regionale dei rifiuti". Puntualizza Paolini: "A distanza di un mese è pervenuto un parere sulla questione delle distanze, formulato dagli uffici dell’assessorato regionale all’Ambiente. Parere che, sia pure autorevole, non assume con tutta evidenza i caratteri richiesti dell’interpretazione autentica delle disposizioni regionali, posto che la norma di interpretazione autentica è tale se proviene dall’assemblea legislativa regionale, ndr) che ha adottato la previsione oggetto di interpretazione. Allo stato attuale, in assenza di un atto di interpretazione autentica, risulta quindi improprio ritenere che gli uffici della Provincia possano anticipare la definizione del procedimento autorizzatorio, tuttora pendente in attesa che la ditta proponente soddisfi l’ampia richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali, avanzata da più enti nel corso dell’istruttoria". Dice Paolini: "Reputo quindi che la Regione Marche, attraverso l’assemblea legislativa, possa ancora dare un fondamentale contributo facendo definitiva chiarezza sulle distanze dai centri abitati"