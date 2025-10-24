Paolini incontra preside e liceali: "Polo delle arti da condividere. E sul trasloco decida il Marconi"

Giuseppe Paolini è pronto a spegnere ogni polemica sul Polo delle Arti e sull’altra questione legata al trasferimento delle nove classi del liceo Marconi all’alberghiero Santa Marta. Lo farà personalmente incontrando oggi sia il preside del liceo Marconi, Luca Testa, che una corposa delegazione di liceali nella sala del Consiglio provinciale.

Perché questo incontro?

"Voglio spiegare il più chiaramente possibile il valore del Polo delle Arti che per me va fatto. E poi voglio spiegare la questione del trasloco delle nove classi del Marconi che non necessariamente interesserà il Musicale e Coreutico".

Cosa dirà al preside Testa?

"Gli dirò che nessuno impone il trasloco delle 10 classi di Musicale e di Coreutico Marconi a seguito della carenza di aule generata al Campus scolastico dall’avvio dei lavori all’interno dell’Istituto professionale Benelli".

Quali saranno le classi che dovranno temporaneamente trovare una sede diversa?

"Sarà il preside Testa a stabilirlo come è normale che sia, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica".

Potrebbero essere anche classi dello scientifico e non necessariamente quelle del Marconi che oggi sono ospitate all’interno del Benelli?

"Sì. L’ingegnere Primavera della Provincia ha trovato all’interno dell’Istituto alberghiero Santa Marta nove aule che potrebbero ospitare altrettante classi del Marconi che da novembre saranno in esubero al Campus. A quale indirizzo queste classi apparterranno sarà il preside Testa a stabilirlo".

Perché da novembre?

"Abbiamo spiegato che il cantiere al Benelli deve partire presto perché la rendicontazione è prevista per giugno 2026. Il rischio è di perdere finanziamenti importanti utili alla realizzazione di laboratori che il Benelli metterà al servizio di tutte le scuole. Quindi il trasloco parte adesso, a novembre".

Se il trasloco all’alberghiero Santa Marta dovesse non essere fattibile quale alternativa?

"Primavera, dirigente del settore, ha valutato gli spazi al Santa Marta e ci auguriamo vadano bene. Qualora così non fosse allora si dovranno cercare degli spazi internamente al Campus scolastico. Invito il Marconi a valutare spazi o laboratori che possono essere trasformati in aule. Si tratta di coprire il tempo del cantiere e l’allestimento dei laboratori".

Fino a quando?

"Maggio-giugno 2026".

E sul Polo delle Arti? La reazione riguardo all’ipotesi di accorpamento del Musicale e Coreutico al Mengaroni ha scatenato l’ira delle famiglie e un terremoto all’interno del Marconi. Perché avete detto che si potrà fare nel 26/27?

"Se non si potrà fare tra un anno, lo si farà tra due. O in un generico futuro. L’importante è preparare un progetto per riuscire ad attrarre fondi. E’ una progettualità di grande valore che prima di essere contestata va valutata serenamente. Come ha detto il preside Riccardo Rossini si tratta di una opportunità che guarda avanti per migliorare l’esperienza didattica e formativa. Ci tengo al futuro e al benessere dei giovani".

Solidea Vitali Rosati