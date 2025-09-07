Paolini: "Sulla Flaminia. Giacomo Rossi non è ben informato"

Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini replica al consigliere regionale Giacomo Rossi sul problema della pericolosità della Flaminia nei pressi di San Lazzaro. Scrive Paolini: "Giacomo Rossi tira in ballo la Provincia per la questione della sicurezza del tratto della Flaminia posto tra lo svincolo Fossombrone ovest e San Lazzaro, con riferimento all’eccessiva velocità degli automobilisti e agli animali selvatici che attraversano la strada. O è poco informato o lo fa strumentalmente a ridosso delle elezioni regionali".

Prosegue il presidente: "La gestione della fauna selvatica compete alla Regione, quindi dovrebbe scrivere alla giunta regionale dal momento che è anche consigliere regionale. Quanto alla limitazione della velocità dei veicoli, tutti sanno che esistono poche possibilità, visto che nel 2024 la Cassazione ha dichiarato illegittimi gli accertamenti eseguiti con autovelox approvati ma non debitamente omologati e il governo di centrodestra da lui sostenuto non ha saputo ancora risolvere la questione. Nel tratto è anche vietato, sulla base dell’articolo 179 del regolamento di attuazione del codice stradale, installare dossi artificiali, considerato che la strada costituisce un itinerario preferenziale dei veicoli impiegati per servizi di soccorso o di pronto soccorso. Tutte questioni che il consigliere regionale dovrebbe sapere senza scrivere al prefetto, al Comune e alla Provincia, senza fingere di interessarsi strumentalmente a pochi giorni dal voto".

Infine: "Chiama in causa la Provincia ma su quel tratto la competenza è comunale. E proprio due anni fa il Comune di Fossombrone è intervenuto con un importante investimento di bitumatura per circa 400mila euro: in questo momento il manto stradale è impeccabile. Dopo 5 anni di completo disinteresse nei confronti del territorio posto nella Valle del Metauro, il consigliere regionale avrebbe fatto bene a informarsi o almeno a confrontarsi prima di scrivere una lettera del genere per speculazione elettorale e buttare fumo per qualche potenziale elettore".

a. b.