Paolo Cevoli e i “Figli di Troia“. Un monologo sul filo di Enea

Tra mugugni e polemiche prende il via domani sera (ore 21), la nuova stagione di prosa. Basterà la contagiosa comicità di Paolo Cevoli col suo Figli di Troia a stemperare le proteste degli abbonati per l’improvviso e forzato trasferimento dal Rossini allo Sperimentale?

Amat e Comune se lo augurano, vista l’impraticabilità del teatro comunale per almeno qualche mese per via dei lavori. E così spetterà allo spettacolo del comico romagnolo (che è in programma da giovedì a domenica), aprire la nuova stagione al Teatro Sperimentale: 40 appuntamenti per 10 spettacoli da ottobre a maggio del prossimo anno.

In questo nuovo monologo, Paolo Cevoli racconta in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea, paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità, da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso; dal principe vichingo Ragnar a suo babbo Luciano, emigrato in Australia negli anni ’50. E nelle note di sala si legge "L’eroe sconfitto Enea fugge da Troia in fiamme con le sue divinità in tasca, il padre sulle spalle e il figlioletto per mano, per giungere alla foce del Tevere, dove un picnic a base di panini alla porchetta segna l’inizio della fondazione di Roma. Se Virgilio scrisse l’Eneide per dare una nobile origine agli antichi romani, Cevoli usa lo stesso poema per riscoprire, attraverso il racconto di peripezie e momenti profetici, i valori e le radici del popolo italiano".

Figli di Troia è titolo che si presta alla facile ironia (e forse è anche questo era l’intento degli autori), ma che Cevoli spiega così: "È un gioco di parole, perché il centro dello spettacolo è Enea, che dopo la guerra di Troia scappa dalla città in fiamme con il compito di fondare Roma. Quindi diciamo che noi siamo un po’ tutti figli di Troia secondo la storia raccontata da Virgilio". Dunque il tema è il viaggio; un percorso che coinvolgerà gli spettatori "In realtà – dice lo stesso comico – non si tratta di un solo viaggio ma il racconto di altri viaggi e soprattutto parlo del nostro viaggio tra generazioni. La mia generazione, quella dei miei figli e quella dei miei nipoti, a confronto".

Il rapporto tra generazioni, tema quanto mai attuale che si affronterà in perfetto stile cevoliano: ridendo. "Non mi piace parlare di simboli, men che meno di messaggi. Direi piuttosto di suggestioni. Ma per quelle serve venire a teatro". E quando gli si chiede quale sia il suo viaggio attuale, Cevoli risponde: "Ogni giorno in un teatro diverso. E poi sono nonno di tre bellissimi nipoti. È un bel viaggio quello". Alla domanda su come vede i comici e la comicità di oggi, il comico di Riccione ribatte: "Penso che ci siano tanti giovani comici in gamba. Vedremo che cosa si inventeranno. Ho molta fiducia in loro".

Con la stagione di prosa tornano gli incontri di Oltre la scena con le compagnie protagoniste degli spettacoli. L’incontro con Paolo Cevoli è previsto sabato 11 ottobre alle ore 17 al Teatro Sperimentale. Informazioni: Teatro Sperimentale 0721 387548, Inizio spettacoli giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17.