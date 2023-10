Paolo Maria Rocco tradotto in Spagna

Una stagione editoriale di importanti traguardi per il poeta, saggista e traduttore Paolo Maria Rocco (foto), nativo di Napoli e residente nelle Marche, già noto per i suoi libri che hanno travalicato i confini nazionali. E’ dalla Spagna che giunge la notizia della pubblicazione del suo libro di poesie dal titolo “En cada estación del recorrido A ogni stazione del cammino - poemas escogidos 19892021“.

Si tratta di un’antologia bilingue di 160 pagine, che raccoglie “poesie scelte“ dello scrittore edite nella prestigiosa collana letteraria di Nautilus Ediciones, che ha già pubblicato importanti poeti internazionali. Insieme a questa antologia è stato pubblicato, questa volta in Italia, anche l’ultimo libro di poesie dell’autore dal titolo “Essendo inadeguata ogni parola“, per Antipodes Edizioni di Palermo.

Il “cammino“ di Paolo M. Rocco nella poesia è tracciato peraltro su un saldo sentiero fin dai suoi studi nell’ateneo feltresco: "La mie prime poesie sono state pubblicate quando ero studente universitario, in una plaquette edita, per interessamento dell’illustre docente Donatella Marchi, dall’Università di Urbino". Da quel momento Paolo M. Rocco ha pubblicato prima in Riviste nazionali e poi libri che hanno ricevuto risonanza internazionale: numerosi e importanti i premi a essi attribuiti in Italia (con la Medaglia della Presidenza del Parlamento, per esempio) e all’estero con il primo Premio assoluto nel Festival internazionale “La Piuma di Zivodrag Zivkovic“.