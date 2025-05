Paolo Passarini e Marco Romagnoli celebrano il successo ai playoff con i tifosi

Il tecnico ospite Paolo Passarini è soddisfatto ma non si scompone davanti ai cronisti: "Abbiamo affrontato – dice il mister – la sfida come l’avevamo preparata. Noi siamo una squadra che deve giocare al calcio, deve essere propositiva. Ottenuti i playoff abbiamo liberato tutte le potenzialità che abbiamo, nonostante qualche elemento acciaccato. Siamo stati spinti da tanto calore da parte dei nostri tifosi, il successo è anche merito loro. Ora attendiamo lo spareggio, certo sarebbe stato meglio se chi decide avesse avuto meno confusione sulle date". Felice anche il presidente Marco Romagnoli, che a fine match andato

ad esultare con la squadra sotto gli oltre 200 tifosi al seguito: "C’era molta tensione perché avevamo diversi giocatori acciaccati, sono sincero – dice il presidente Romagnoli – non avrei pensato ad una prestazione così perfetta. Ringrazio i giocatori e il mister, grande allenatore e grande uomo. Colgo l’occasione per ringraziare anche il Chiesanuova per l’ospitalità e l’accoglienza, purtroppo non era una situazione facile perché i biglietti erano limitati. Dedico la vittoria ai nostri tifosi".

