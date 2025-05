Paolo sarebbe stato fiero di loro

di Franco Bertini

Gli articoli che avevano scritto e per i quali venivano premiati erano comunque ingannatori e non dicevano tutta la verità su di loro. La realtà si è rivelata solo quando, a turno, uno alla volta, sono saliti sul palco per ricevere il riconoscimento e dire qualcosa sulla genesi del loro lavoro: dieci splendidi ragazzi e ragazze, dieci giovani diversi per caratteristiche fisiche e culturali, ma dieci presenze che facevano bene al cuore. Paolo Nonni, che incombeva su di essi in una una splendida immagine che gli corrisponde appieno nel ricordo di coloro che lo hanno conosciuto, sarebbe stato doppiamente fiero di loro: quei dieci ragazzi premiati nel suo nome non solo sanno scrivere ma sanno anche perché scrivono e sanno anche perché sono vivi e fanno le loro cose. Sarà anche per via dell’atmosfera particolare, della luce filtrata e del profumo che sa di leggenda del Museo Benelli, fatto sta che la cerimonia di ieri mattina ha assunto connotati e sostanza di un incontro in cui si respirava umanità autentica e che poco aveva a che fare con una semplice e normale cerimonia di premiazione di un concorso giornalistico. Venivano da luoghi e da istituti diversi, Pesaro, Urbino, Fano, Cagli, Fossombrone, probabilmente anche da diverse situazioni sociali e familiari, tuttavia ad accomunarli era la stessa bella spigliatezza, la capacità di esprimere in maniera non artificiosa ciò che provavano e che avevano cercato di trasformare nelle parole e nell’articolo scritto per quella occasione. Partendo dalle cose più semplici, quelle anche più facili a far scivolare nella superficialità e le più difficili per riuscire ad esprimersi in modo non banale e "artificiale" come si vorrebbe far pensare a proposito dei giovani dei nostri tempi. Quei dieci studenti delle scuole medie superiori della nostra provincia sono riusciti ad aggiungere ulteriore dignità e onore a una manifestazione nata per loro dodici anni fa e che grazie a loro sta diventando sempre più viva e promettente per il futuro.