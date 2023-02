Paolo Severini, opere pittoriche all’Alexander Museum

Oggi alle ore 19, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, è prevista l’inaugurazione della Personale di pittura “Different Lightstyles“ del professor Paolo Severini. Sempre visitabile fino al 10 marzo.

Paolo Severini si racconta: "Sono nato a Pesaro nel 1969 e insegno lingua e letteratura inglese al Liceo Nolfi-Apolloni di Fano e faccio parte dell’AIAM (Accademia Internazionale di Arte Moderna) diretta da Serena Caleca per la sede di Lecco dallo scorso giugno. Sin da bambino, oltre alla letteratura e la musica, ho sempre apprezzato ogni forma d’arte figurativa che sapesse rappresentare in modo più dettagliato possibile la realtà circostante nel suo esprimersi in determinati contesti di chiaroscuri e singolari effetti cromatici. Dopo aver sperimentato le tempere, gli acrilici e i pastelli, ho scoperto che la pittura ad olio e la tecnica delle “velature successive“ fossero il modo migliore per esprimere tutti gli “strati“ della mia anima fatta di emozioni e passione sempre vive e necessarie per sviluppare negli anni la giusta sensibilità per catturare, come nel caso di questa mia personale, la luce fuggente della realtà che ci circonda".

l. d.