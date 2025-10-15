Il professor Paolo Sossai Eccellenza d'Italia 2025: per 16 anni è stato primario ad Urbino

Urbino, 15 ottobre 2025 - Eccellenza d’Italia 2025 per aver reso onore al suo ruolo di medico. E’ questo il prestigioso riconoscimento assegnato a Roma al professor Paolo Sossai, originario di Belluno ma urbinate di adozione, da AssoTutela e dal suo presidente, Michel Emi Maritato. La premiazione ha voluto ricordare anche tre storici magistrati che hanno perso la vita nella lotta alla mafia: Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sono stati premiati numerosi magistrati che sono in prima linea nella lotta per la legalità e le più alte cariche delle Forze Armate e di tutti gli organi di Polizia. Accanto a questi, sono stati premiati rappresentanti della società civile che hanno reso onore ai loro ruoli. Tra questi il professor Sossai per il suo ruolo di già primario di Medicina, di docente presso le Università di Camerino ed Ancona e ora di direttore del dipartimento sanità della scuola Internazionale delle Maxiemergenze e di Medicina delle catastrofi di Modena, che ha come scopo primario quello di diffondere la cultura sia della prevenzione che della gestione delle emergenze e maxiemergenze naturali e indotte dall’uomo. Il suo ruolo di formatore si esplica anche come docente di primo soccorso, di rianimazione di base ed avanzata oltre che di medicina tattica. Il professor Sossai è stato per 16 anni primario di Medicina Interna prima a Camerino e poi ad Urbino dove ha svolto anche l’incarico di direttore di dipartimento. Specialista in gastroenterologia ed oncologia medica è stato ricercatore in Svizzera. Per tutta la sua carriera primariale ha ottenuto valutazioni sempre superiori al 90% degli obiettivi assegnati. E’ autore di numerosi articoli scientifici citati più di 320 volte in letteratura internazionale e di libri sia scientifico-professionali che di divulgazione. Questi ultimi hanno avuto riconoscimenti sia nazionali che internazionali. Spiccano su tutti il primo classificato al premio letterario internazionale Roma International 2025 con il libro “Guarire” e premio speciale della critica con “Medicina arma di potere” al Switzerland Literary Prize 2025. Editor di riviste scientifiche internazionali, oltre a essere stato insignito del titolo di “Eccellenza d’Italia”, è sicuramente orgoglio della terra marchigiana.