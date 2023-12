Paolo Volponi ci aiuta a leggere le trasformazioni dei nostri giorni

Ho tre bellissimi volumi di Einaudi curati dal grande Emanuele Zinato che raccolgono le opere di Paolo Volponi. Ogni tanto vado a leggere quel mio "breviario" (così lo definisce mia moglie). Nel 2024 cade il centenario della nascita e il trentennale della morte di quel grande scrittore e poeta che aveva Urbino nel cuore molto più di quanto Urbino abbia dimostrato di avere Lui nel cuore e soprattutto nella mente.

In queste ultime settimane ho riletto il Lanciatore di Giavellotto del 1981, perché allora non mi era piaciuto molto. Oggi, se vi capita, ve lo consiglio. Paolo Volponi è l’unico scrittore che nel secolo scorso si sia aggiudicato per due volte il premio Strega, ma al di là dei trofei che pure contano, è per me uno dei più grandi del novecento e in assoluto il più grande a descrivere quel grande passo fra un mondo rurale e un mondo industriale non risparmiando mai a nessuno di questi due modi la critica anche feroce, la documentazione delle bassezze in esse presenti. Nel Lanciatore di Giavellotto mette in mostra quella lacereazione che tanti di noi che veniamo dai piccoli centri dell’appennino abbiamo provato: la frattura fra l’amore per la dimensione umana dei nostri piccoli centri e le mostruosità che il chiudersi nel piccolo mondo antico può generare. E ne individua anche gli eroi e le vittime che a seconda di come si legga la vicenda si scambiano i ruoli. I primi, gli apparenti eroi, coloro che rimangono attaccati alle tradizioni virtuose del fare con le mani senza perdersi, e le vittime, sempre apparenti, coloro le i quali anelano ad un altra dimensione della propria libertà, in questo caso la mamma e la sorella di Damin ma se volgiamo anche il calzolaio anarco-socialista Occhialini che vede capisce legge la realtà ma certo la rivoluzione non può farla da una bottega di Fossombrone.

Nel mezzo il piccolo Damin sconvolto dalla sessualità peccaminosa della madre Norma e attirato dall’erotismo della forza fisica della ideologia fascista rappresentata da Maccari ma che nello stesso tempo sa di voler odiare con tutte le sue forze. E quando Damin coglie nella sorella più piccola un segno, del tutto normale, di quella sessualità irrefrenabile di ogni adolescente non riesce ad accettarlo e la uccide.

Con tutte le semplificazioni che si leggono sui femminicidi sembra un trattato di psicologia scritto per l’oggi. Ma questo è un livello di lettura del libro. Ce n’è un altro che a mio avviso salta fuori chiaramente. Sono gli anni Ottanta, Volponi sente che sono anni che portano in se una trasformazione di cui egli da una lettura molto negativa, addirittura ne denuncia il pericolo. Non lo fa nel libro ma nel suo impegno intellettuale e politico. Ho memoria di quelle sue lunghe riflessioni. Volponi parlava con lo stesso favoloso linguaggio con cui scriveva, che sviluppava nelle conferenze e anche nei comizi. Memore dell’affossamento scientifico perpetrato ai danni di quella esperienza straordinaria vissuta con Adriano Olivetti, egli sente nella finanziarizzazione dell’economia la morte di un epoca di quelle antiche virtù del lavoro che accomunavano operai e imprenditori dei nostri territori e ancora di più avverte che la sinistra, il partito che quelle virtù ha saputo raccontare e rappresentare, il Partito Comunista Italiano, si sta infatuando di questi cambiamenti (siamo ancora lontani da "abbiamo una banca!") ed è destinato a smarrirsi. Ecco l’ altra frattura che nel libro metaforicamente è rappresenta da Dorino ma non solo, in particolare è rappresentata dalla "modernità" del fascismo. Ad un certo punto egli lo disvela e scrive: "Siamo su questa terra e sempre per lavorarla. Utilmente e bene. Chi lavora con giudizio e bravura, soprattutto con la mani, si salverà anche questa volta. Molte nazioni non hanno più alcun principio, né alcun rispetto degli uomini, specie di chi lavora. Le idee sono armi e i progetti sono piani di distruzione. Solo le masse popolari riescono ancora a pensare: perché ancora lavorano con le mani e perché hanno paura".

Eric Hobsbawn sembra fargli eco qualche anno dopo proprio parlando del fascismo nel suo “Il secolo Breve“: "...nei decenni di incubazione del fascismo, tali indirizzi erano propri di coloro che non lavoravano sporcandosi le mani". Il mio augurio è che il centenario di Paolo Volponi serva a farci riflettere sui tanti smarrimenti di cui abbiamo ampie testimonianze anche nei territori a Lui così cari.

* ex sindaco di Pesaro

ed ex parlamentare