Paolo Volponi e la coscienza civile. Un impegno al di là della letteratura

di M. Laura Ercolani

La stampa italiana ha dato il via, nei giorni scorsi, alle celebrazioni per il centenario della nascita di Paolo Volponi definendolo un gigante del Novecento. Volponi è sicuramente un grande che ha narrato con lucidità e profondità l’alienazione del secolo scorso. Che ha trasmesso le inquietudini del tempo attraverso le vicissitudini dei suoi personaggi rinunciando alla forma tradizionale del romanzo per una aderenza profonda alla propria sensibilità, al disagio esistenziale che provava e che vedeva negli altri.

Non solo per la sua scrittura era un gigante, ma per l’impegno che profuse per migliorare la società in qualunque situazione si trovasse (Olivetti, Fiat, Parlamento). Non rinunciò mai ai valori-guida della sua vita, non si piegò a compromessi. Disse di no rinunciando a carriere prestigiose e remunerative. Tornava spessissimo a Urbino.

Rispose ad uno studente pesarese in occasione dell’incontro “Il gusto dei contemporanei“: "Voglio bene ad Urbino, ma non è che abbia nei confronti di Urbino solo un senso di affetto, di nostalgia e di idillio, ma considero anche Urbino un posto ancora vivo e crudele; un posto ancora con molti problemi e con molte insufficienze…". Si formò percorrendo i vicoli e le strade di campagna, osservando il lavoro e ascoltando la gente. È portatore della nostra cultura, dei nostri valori e della bellezza dei nostri luoghi. Era un gigante, ma non insuperbì, non esibì i risultati del suo lavoro, i successi della sua carriera. Tanto meno a Urbino. E gli urbinati forse per questo non se ne accorsero.

Tanti gli furono amici, ma i suoi progetti per Urbino non furono apprezzati e tanto meno accolti. E soprattutto tanto amò Urbino, il suo Palazzo, i suoi vicoli, i suoi monti e i suoi campi da farne il luogo di tutti i suoi romanzi. E non dimenticò Fossombrone, Pesaro e Fano e, più a sud, San Savino e più a nord San Leo. Scrisse pagine magnifiche di paesaggi, di colori, di suggestive atmosfere che i personaggi inquieti dei romanzi attraversavano percorrendo strade e colline in fuga da una società complessa e infida alla ricerca del senso della loro vita e di sé stessi.

La luce accecante di luglio, la nebbia di novembre, il vento, le albe e i tramonti hanno ispirato pagine di straordinaria limpidezza e leggerezza che tutti nel mondo, leggendo i suoi romanzi conosceranno e ameranno. Più di noi, forse. Potremo restare perplessi di fronte alla complessità di certi testi, ma non possiamo non amare le pagine di paesaggio attraverso le quali rivivere, o vivere più approfonditamente le nostre emozioni.

Agli amici non nascondeva le sue fragilità, i suoi timori, le sue debolezze. Nascondeva, invece, il suo lavoro impegnativo all’Olivetti, la lotta che portava avanti, accanto ad Adriano, ma molto di più per sua intima convinzione e passione, per restituire al lavoro operaio, mortificato nella ripetitività ossessiva della catena di montaggio, la dignità di un lavoro intelligente, completo, come era quello degli artigiani. Fu un uomo di straordinaria umanità. Ascoltava con la stessa attenzione Gianni e Umberto Agnelli e l’operaio della Olivetti che gli esponeva i suoi problemi e il contadino delle Cesane che gli illustrava il risultato delle sue fatiche e lo studente un po’ arrogante che nelle scuole o nelle Università gli poneva domande “scomode“.

Ci teneva a confrontarsi con i giovani. Ricordava spesso l’incontro con gli studenti di Pesaro e le loro domande. Interlocutori seri, preparati a cui rispondeva con sincerità, con onestà intellettuale. Un liceale gli chiese in che misura l’ambiente di Urbino l’aveva influenzato. Si aprì allora alle dolorose esperienze degli anni Trenta. La stratificazione sociale durissima e violenta, i duri modelli culturali sulle coscienze, sui rapporti all’interno della famiglia, molto rigidi tra figli e genitori, e tra i genitori stessi, i posti fissi e assegnati. E rivelava: "Quello era il clima di Urbino che in fondo ha toccato la mia coscienza e la mia formazione, le mie insufficienze e i miei dolori e la mia poesia, e poi anche appunto la mia ragione di scrittore nasce lì dentro, all’interno di questi dolori di queste dure culture e delle loro pesanti stratificazioni sociali".