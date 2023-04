"Paolo Volponi va celebrato, fece tanto per l’Italia e per Urbino"

Giorgio Londei e la lista "Urbino e il Montefeltro" ricorda un appuntamento di assoluto rilievo: "Nel 2024 ricorre il centenario del poeta, politico, intellettuale Paolo Volponi (foto) nato il 6 febbraio 1924 nella casa paterna del rione di San Polo, in fondo a via Saffi di Urbino (e morto ad Ancona il 23 agosto 1994). Sperando che non siano vere le notizie che parlano di iniziative per ricordarlo a Fermo e a Porto San Giorgio ma non a Urbino, chi di dovere, quindi, gli organi della Regione e l’Amministrazione comunale, non possono non fare chiarezza su un appuntamento che riguarda un personaggio di una straordinaria importanza, basti solo dire che vinse per ben due volte il premio "Strega" di cui uno con lo straordinario romanzo "La strada per Roma" ambientato nella sua città di cui consigliamo una sua ristampa. Mas Paolo Volponi firmò anche due leggi speciali di cui lui - insieme, ovviamente, ad altri - fu protagonista: la Legge Speciale (solo per Urbino) presentata nel 1984 e approvata nel 1985 e quella per Urbino e l’antico Ducato, quindi territoriale, presentata nel 1992 e approvata nel 1993. Nel celebrare il centenario noi crediamo che un excursus su queste due leggi fondamentali per Urbino e il Montefeltro non possa non essere fatto. Per questo, vanno coinvolte, oltre al Comune, la Regione, Senato della Repubblica, la Fondazione Olivetti, per la quale lavorò tanto, la nostra Università e la Provincia".