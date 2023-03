"Pap test gratuiti, ma per l’esito c’è chi aspetta anche sei mesi"

Oltre 200 donne l’8 marzo scorso si sono sottoposte al pap test gratuito nell’ambito di una campagna di screening organizzata dall’Azienda sanitaria territoriale. "Peccato che molte di quelle donne avranno il risultato del test non prima di 6 mesi". E’ quanto segnala la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri (foto): "Purtroppo si arriva a 6 mesi nei distretti di Fano e Urbino che sono quindi gravemente inadeguati a garantire la prevenzione del tumore alla cervice uterina". La consigliera chiede all’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini di accelerare i tempi: "Ad oggi si verifica una pesante disparità nei tempi degli esiti tra le residenti nei distretti diversi: mentre a Pesaro di solito si attendono massimo 2 mesi, nei distretti di Urbino e Fano si aspetta fino a 6 mesi poiché qui si è deciso di affidare le analisi all’Azienda sanitaria territoriale di Ancona, che probabilmente le mette in coda a quelle del proprio territorio. Chiedo alla Regione di sopperire a questa diseguaglianza, perché perr salvare vite è fondamentale non perdere tempo nelle analisi dei test".