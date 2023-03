"Pap test, taglio dei tempi di refertazione"

Pap test, si studiano strategie per tagliare i tempi di refertazione nei distretti di Fano e Urbino. Lo annuncia Gilberto Gentili (foto), commissaro Ast1, dopo la denuncia della consigliera del Pd Micaela Vitri. "Appena insediato ho convocato un tavolo con i soggetti interessati – spiega Gentili -; sono state poste diverse soluzioni che verranno attivate in maniera flessibile, sia avendo come riferimento l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona, sia ricorrendo a una temporanea esternalizzazione del servizio di refertazione con privati altamente qualificati per garantire un servizio efficiente ed equo a tutte le donne della nostra provincia". "Già dal mese di aprile – conferma e chiude il sub commissario con funzioni sanitarie Edoardo Berselli - si avvierà la refertazione esternalizzata con un rapido recupero dei campioni arretrati. Nel frattempo l’introduzione di una nuova tecnologia automatizzata per il test nell’Ast di Ancona andrà, nel corso del tempo, a ridurre la quantità di richieste dei pap test a favore di un esame più sensibile e specifico che garantirà tempi di risposta brevi per le prestazioni di screening".