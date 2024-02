Papà 40enne alla sbarra per maltrattamenti sulla ex. Il difensore attacca: "E’ vendetta"

Lei, di 35 anni, lo ha denunciato per maltrattamenti aggravati che sarebbero avvenuti dopo la separazione, lui di 40 nega tutto dicendo che quella della ex convivente è solo una denuncia per vendetta portando a testimonianza tanti messaggi vocali della donna che lo insulta perché non le permette di rimanere insieme. Nel mezzo c’è un bambino di pochi anni della coppia che vede i genitori secondo il volere del giudice, e a volte nemmeno con quello. Ieri pomeriggio, nell’aula del gup, si è tenuto il processo con rito abbreviato che vede l’uomo sul banco degli imputati soprattutto per un episodio, quello di una spinta che ha fatto cadere la donna con referto ospedaliero di 3 giorni. A discolpa di questo fatto, l’uomo ha mostrato i segni dei graffi che la donna gli aveva fatto pochi attimi prima della spinta accusandolo di esser arrivato tardi sapendo che lei lo stava aspettando per parlargli. Un conflitto sempre più bollente che ieri ha visto l’avvocato difensore Ingrid Ilardi contestare in udienza la sequenza di accuse nei confronti del suo assistito parlando di "ribaltamento incredibile della realtà". Ha aggiunto a fine udienza l’avvocatessa Ilardi del foro di Rimini: "Io difendo tante donne vittime di maltrattamenti e ne conosco perfettamente i connotati, gli effetti, le paure che lasciano. Qui siamo di fronte ad un capovolgimento totale della situazione, con la donna che ha inviato messaggi vocali all’ex chiedendogli tutt’altro che stare lontano da lei. Sono elementi di prova agli atti del processo. E invece, solo perché c’è la denuncia di maltrattamenti, il tribunale dei minori ha cambiato rotta dando l’affido esclusivo del bambino alla madre mentre prima non era così. Così dall’agosto scorso, il padre ha potuto rivedere il bambino pochi giorni fa a casa della nonna con divieto di avvicinamento alla ex. Che rispetta volentieri perché non la cercava né voleva vederla anche prima. Purtroppo, e lo dico da donna, siamo arrivati al punto che si sfruttano i tribunali per le proprie vendette". Processo aggiornato al 7 maggio.

ro.da.