"Papà, lascia l’auto in garage. A scuola si va a piedi o in bici"

Più verde, più sicurezza, ma, soprattutto, meno macchine: questo l’obiettivo del "Patto educativo di comunità" siglato da Comune di Pesaro, CSV Marche-comitato di Pesaro e Urbino, Auser di Pesaro e Urbino, Quartiere 9, Quartiere 10 e Istituto Comprensivo Villa San Martino, luogo in cui si realizzerà il progetto previsto dal Patto: "Promuoviamo uno stile di vita più verde e più incentrato verso il futuro – spiega Samy Tayeb, presidente Quartiere 10 –, attraverso un miglioramento di ciò che abbiamo attorno e dei modi di andare a scuola. Ci preme, infatti, che i bambini imparino sin da piccoli ad usare mezzi sostenibili, come le biciclette. Gli studenti che abitano vicino alle scuole, infatti, dovrebbero essere incentivati al rispetto dell’ecosistema, coinvolgendo i genitori e chiedendogli di non prendere la macchina. È una cosa che si può fare e, visto che i giovani sono il principale motore per il futuro, se un bambino parla con la mamma dicendo di andare a piedi in classe, ci sarà senz’altro un buon passaparola e questi ragazzi potranno avere un mondo più pulito". Anche l’Istituto Comprensivo di Villa San Martino si è subito detto soddisfatto di questo nuovo modo "green" per muoversi nel tragitto casa-scuola e viceversa: "Siamo molto felici di siglare questo Patto – evidenzia Loretta Mattioli, dirigente scolastica –. Siamo la scuola capofila di questo progetto che a tutti gli effetti porterà benefici nei più piccoli, soprattutto in salute. Il progetto ha un senso perché riprende la progettazione della scuola, spinta verso il miglioramento dell’ambiente come contesto sociale. Noi abbiamo da sempre due grandi progetti volti alla sostenibilità, come concetto generale, collegata all’arte urbana, con un concetto di arte che abbellisce. Con l’assessora Conti ci siamo ritrovati subito". Il "Patto Educativo di Comunità" impegna infatti i firmatari per 5 anni, nel costruire un tessuto sociale volto a valorizzare la scuola come laboratorio di comunità, favorendo la partecipazione attiva di alunni e alunne e delle famiglie e la cura delle relazioni e della qualità degli spazi pubblici: "L’iniziativa tenta di rispondere alle criticità che connotano le zone dove sono presenti delle scuole – spiega Maria Rosa Conti, assessora alla sostenibilità –. In questi luoghi, infatti, nelle ore in cui le famiglie accompagnano e tornano a riprendere studentesse e studenti, si concentra il traffico e il conseguente l’inquinamento".

Alessio Zaffini