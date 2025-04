Papà Pietro:: "Da oggi riparte la nostra esistenza"

"Noi ancora siamo in piedi. Da oggi la nostra esistenza riparte". Rabbia ma anche tenace attaccamento alla vita. È con queste parole che Pietro Panzieri, padre di Pierpaolo, ha commentato la sentenza di condanna nei confronti di Micheal Alessandrini.

"Andiamo avanti, perché questa è la forza dell’essere umano – continua il padre di Pierpaolo –. Non rimango fermo. Ora è il momento per rimettere in moto la nostra vita, la mia, quella di mio figlio e della mia ex moglie. Più di così non potevamo fare. Ci siamo rivolti ai migliori avvocati, abbiamo fatto squadra e abbiamo avuto il sostegno, continuativo, di tutti gli amici di Pier che ci sono sempre stati accanto, ad ogni udienza". Amici e familiari, tuttavia, non nascondono tristezza e delusione per una sentenza che avrebbero voluto più severa nella quale non vengono riconosciute le aggravanti della premeditazione e dell’aver agito per futili motivi. "Sono molto triste e delusa – è il commento di Annalisa Vitali, la zia di Pierpaolo –. Le aggravanti c’erano tutte, in questo momento non ho molte parole da dire". "Sono soddisfatta che la giustizia comunque abbia riconosciuto quello che è stato fatto a mio figlio anche se io, da mamma, avrei sempre voluto sentire la parola ergastolo – sono state le prime parole di Laura Gentilucci dopo la sentenza –. Accetto la condanna a 24 anni? Forse doveva averne di più, però la nostra giustizia dice questo e questo accettiamo".