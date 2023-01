Papa Ratzinger e Urbino, un legame profondo

Il 19 aprile 2005, quando Joseph Ratzinger veniva eletto al soglio pontificio, a Urbino si era concluso da due giorni il Congresso Eucaristico Diocesano, voluto dall’allora arcivescovo Marinelli. Diversi cardinali invitati ad Urbino dovettero declinare a causa del conclave. Alcuni mesi prima, uno degli ultimi compiti di Ratzinger era stata la redazione del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Nell’edizione sintetica del Catechismo, promulgata poi come papa pochi mesi dopo, inserì, tra le pochissime immagini presenti nel libro, la “Comunione degli Apostoli“ di Giusto di Gand, conservata nel Palazzo Ducale e frutto dell’eccezionale e fecondo clima umanistico della città di Urbino.

Una scelta non casuale: essa è una delle prime opere d’arte a raffigurare le ostie “moderne“ durante l’ultima cena, anziché dei pezzi di pane, e rappresenta la semplicità che Gesù ebbe nell’istituire il Sacramento, così come il profondo mistero che si cela dentro il pane spezzato. Monsignor Marinelli installò addirittura una lapide in cattedrale per ricordare tale inserimento. Nemmeno un anno dopo, tramite il segretario di stato cardinale Sodano, Benedetto inviò una lunga lettera in occasione del cinquecentenario della Università “Carlo Bo“.

"In questa fausta ricorrenza giubilare – recita la missiva – mi è gradito trasmettere l’espressione del compiacimento di Sua Santità. Il Santo Padre Benedetto XVI auspica che la formazione culturale delle nuove generazioni sia sempre obiettivo primario dell’Ateneo, che potrà trarre in tale senso un valido apporto dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini“, in esso operante da oltre un ventennio. Nell’ambito della legittima autonomia, che deve contraddistinguere le relazioni tra Chiesa e Stato, esso tiene viva la tradizione urbinate dell’insegnamento teologico, permettendo ai giovani di confrontare la loro ricerca esistenziale, intellettuale e sociale con la suprema sintesi di verità e di vita rivelata da Cristo".

Bisogna passare al 24 giugno 2011 per l’ultimo atto che unisce Urbino a Benedetto XVI: scaduto il mandato di Marinelli, quel giorno Ratzinger nominò arcivescovo Giovanni Tani, sacerdote della diocesi di Roma divenuto rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore, visitato più volte dal papa. La scelta testimonia una vicinanza alla diocesi di Urbino di Benedetto, nominando (ironia della sorte) colui che sarà l’ultimo di una serie millenaria di 84 vescovi. Un anno e mezzo dopo, arrivarono le dimissioni da pontefice, passate alla storia. Un gesto che lo accomuna a papa Celestino V, che Urbino ha come compatrono. Forse qualcosa accomuna il teologo Josef Ratzinger e l’eremita Pietro da Morrone, oltre all’inusuale fine del loro ministero: l’avere cara Urbino.

Giovanni Volponi